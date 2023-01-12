Камельзон: я буду самым счастливым человеком на Земле, если Медведев выиграет AO — 2023

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил жеребьёвку Открытого чемпионата Австралии для россиянина Даниила Медведева. Восьмая ракетка мира в первом круге турнира встретится с американцем Маркосом Гироном.

«Если быть честным, я не в восторге от жеребьёвки. Жребий у наших ребят тяжёлый. У Медведева тоже не все так однозначно. Первые два матчи очень важны. Необходимо грамотно и чётко вкатиться в турнир. Даня однозначно находится в хорошей форме. Он, конечно же, является одним из фаворитов «Большого шлема». У него на любом турнире есть шансы на титул.

Я буду самым счастливым человеком на Земле, если Медведев выиграет Australian Open! Но давайте не будем загадывать до старта турнира. Желаю всем нашим игрокам достойно показать себя в Австралии», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.