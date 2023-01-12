«Кубок Дэвиса мёртв». Опелка отреагировал на решение ITF разорвать контракт с Kosmos

Американский теннисист Райлли Опелка высказался о решении Международной федерации тенниса прекратить сотрудничество с компанией испанского футболиста Жерара Пике Kosmos.

«Кубок Дэвиса мёртв», — написал Опелка в социальных сетях.

Kosmos и ITF прекратили сотрудничество из-за финансовых разногласий. По информации источников, компания Пике обязана была оплачивать каждый розыгрыш Кубка Дэвиса, внося денежные средства в размере € 40 млн евро. Однако во время пандемии условия были пересмотрены. От Kosmos поступали выплаты в € 10 и 19 млн. В Международной федерации тенниса надеялись, что к 2023 году выплаты вновь будут поступать в прежних размерах, однако этого не произошло. Стороны не пришли к компромиссу и разорвали контракт.

