Павлюченкова: потрясена тем, как игроки отреагировали на моё возвращение

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сказала, что была потрясена реакцией игроков на своё возвращение в тур.

«Я так счастлива и потрясена тем, как игроки отреагировали на моё возвращение. Теннисисты ATP, персонал, команды других игроков, все. Не то чтобы меня это сильно волновало, но просто приятно видеть такую реакцию, знать, что люди уважают тебя. Наверное, я этого не ожидала.

Моя цель — быть на 100% здоровой, провести как можно больше матчей и вновь обрести уверенность в себе. Тогда это помогло бы мне вернуться туда, куда я хочу», — приводит слова Павлюченковой сайт WTA.

Прошлый сезон Павлюченкова завершила из-за травмы. Её первый официальный матч прошёл на турнире в Аделаиде, где она в первом круге проиграла Хиль Тайхман. Также россиянка выступила в парном турнире вместе с Еленой Рыбакиной из Казахстана, где они в финальном матче уступили Луизе Стефани (Бразилия) и Тэйлор Таунсенд (США).