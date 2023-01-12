Анастасия Павлюченкова поделилась солнечным фото из Австралии

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях свежие фото из Аделаиды (Австралии).

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

На турнире в Аделаиде в одиночном разряде Анастасия вылетела в первом круге, а в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной дошла до финала.

31-летняя уроженка Самары Павлюченкова досрочно завершила прошедший сезон перед стартом «Ролан Гаррос», на котором в позапрошлом году дошла до финала. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 368-е место. Россиянка планирует вернуться в тур на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 9 по 14 января.