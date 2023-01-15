«Мой талант – моё проклятие». Ник Кирьос украсил обложку журнала перед Australian Open

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос украсил обложку журнала «The Sunday Times Magazine» перед стартом на Открытом чемпионате Австралии – 2023. Напомним, в первом круге соревнований австралиец сразится с россиянином Романом Сафиуллиным.
«Мой талант – моё проклятие», — анонсируется материал с Кирьосом.
Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.
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