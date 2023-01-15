Ник Кирьос назвал современный аналог «Большой тройки» в теннисе

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос назвал современный аналог «Большой тройки» (швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича).

«Я думаю, в теннисе так много сильных, замечательных личностей, молодых и ярких спортсменов. Фрэнсис Тиафо, Карлос Алькарас и Тейлор Фритц – эти ребята отличные теннисисты и замечательные люди. Думаю, когда «Большая тройка» в полном составе уйдёт на покой, эти ребята будут на виду у всего мира», — приводит слова Кирьоса Daily Mail.

В данный момент 27-летний Кирьос готовится к домашнему турниру «Большого шлема» — Australian Open-2023, где на старте сразится с российским теннисистом Романом Сафиуллиным.