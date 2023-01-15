Чемпион ТБШ и экс-бойфренд Шараповой. Соперники Медведева и других россиян в 1-м круге AO

16 января стартует Australian Open, первый мэйджор сезона. В мужском одиночном разряде в основную сетку пробились сразу шестеро россиян. Это Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Сперва в борьбу вступят участники, попавшие в верхнюю половину сетки (Медведев, Хачанов и Котов), а 17 января к ним присоединятся игроки из нижней половины (Рублёв, Карацев и Сафиуллин). Кто оказался в соперниках у россиян по первому кругу?

Даниил Медведев (Россия, 7) — Маркос Гирон (США)

Медведеву, можно сказать, достался сравнительно простой соперник. 29-летний Гирон, 60-я ракетка мира, звёзд с неба не хватает — и, в принципе, никогда не хватал. Пока у Маркоса, который не поднимался выше 49-го места в рейтинге, нет ни одного титула на турнирах ATP. Более того, он и в финал выходил лишь однажды. В 2022 году Гирон уступил в Сан-Диего соотечественнику Брэндону Накашиме. Свою единственную победу над действующим игроком из первой десятки Маркос одержал на «Мастерсе» в Париже в 2020 году, когда был повержен Маттео Берреттини. Что касается личных встреч с Медведевым, то соперники уже встречались. В 2020 году россиянин обыграл американца на «Мастерсе» в Цинциннати/Нью-Йорке.

По словам самого Гирона, его любимое покрытие — хард, а его кумирами в детстве были Пит Сампрас, Андре Агасси и Роджер Федерер. Хобби теннисиста — лыжи и маунтинбайк.

Маркос Гирон Фото: Hannah Peters/Getty Images

Андрей Рублёв (Россия, 5) — Доминик Тим (Австрия, WC)

Среди всех россиян самый статусный соперник достался Рублёву. 29-летний Тим, занимающий далёкое 99-е место в рейтинге ATP, — чемпион US Open 2020 года, двукратный финалист «Ролан Гаррос», финалист AO-2020. Как видим, австриец демонстрировал высокие результаты на разных покрытиях. В марте 2020 года Доминик забрался на третье место в рейтинге ATP, чего тому же Рублёву, к примеру, ещё не удавалось. В личных встречах перевес на стороне Андрея (4-2), выигравшего последние четыре матча.

Увы, закрепиться в элите Тиму не удалось. Начиная с 2021 года на него то и дело сыпались травмы, причём самого разного характера: то запястье, то палец на руке, то колено… Однако боевому духу Тима стоит позавидовать. Он не сдаётся и продолжает делать всё, чтобы если не выйти на былой уровень, то хотя бы приблизиться к нему. «По-моему, нет спортсменов, у которых в карьере не было крупных травм. Полтора года назад я травмировал запястье, было тяжело, но этот опыт помог мне. Я стараюсь вернуться. Посмотрим, получится ли. Я готов выступать на «Шлеме». Но не знаю, насколько я сейчас хорош. Конечно, будет тяжело далеко пройти по сетке. Все игроки хорошего уровня. Но посмотрим. Я хорошо подготовился и должен быть готов», — приводит его слова The Age.

Доминик Тим Фото: Kelly Defina/Getty Images

Карен Хачанов (Россия, 18) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания)

Хачанову достался Сапата-Миральес, который 12 января отпраздновал свой 26-й день рождения. Сейчас испанский теннисист пребывает на пике карьеры. Правда, это звучит не столь уж грозно, если учесть, что этот пик — 71-е место в рейтинге ATP. Бернабе не выигрывал турниры ATP и даже не добирался до финалов. Однако в его активе есть четыре титула на челленджерах, в том числе один в 2022 году. С Хачановым же он никогда не играл.

Любопытный факт: в сентябре 2020 года Сапата-Миральес обыграл в финале одного из челленджеров не кого-нибудь, а 17-летнего на тот момент Карлоса Алькараса, причём на грунте, любимом покрытии всех испанцев. Правда, два с половиной года назад победить Алькараса было несколько проще, чем сейчас.

Бернабе Сапата-Миральес Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Аслан Карацев (Россия) — Григор Димитров (Болгария, 27)

31-летний Димитров — один из многих теннисистов, которым не посчастливилось выступать в одну эпоху с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Болгарин, являющийся сейчас 29-й ракеткой мира, трижды выходил в полуфиналы турниров «Большого шлема», и дважды его останавливали Надаль и Джокович (а на US Open — 2019 — Медведев). В ноябре 2017 года Григор добрался до третьего места в рейтинге ATP, но подняться выше ему было не суждено. Димитров восемь раз брал титулы на турнирах ATP. Главный же его успех — победа на Итоговом турнире — 2017. Что касается личных встреч с Карацевым, то тут ничья 1-1. Оба матча были сыграны в 2021 году.

Известен Димитров и за пределами теннисного корта — хотя бы по той причине, что с 2013 по 2015 год встречался с пятикратной чемпионкой ТБШ Марией Шараповой, которая сама по себе не нуждается в представлении. Впоследствии у него был роман с вокалисткой Pussycat Dolls Николь Шерзингер, бывшей пассией семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Вот такие переплетения судеб.

Григор Димитров Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Роман Сафиуллин (Россия) — Ник Кирьос (Австралия, 19)

Если Рублёву среди всех россиян достался самый статусный соперник, то Сафиуллину — самый опасный. В 2022 году 27-летний Кирьос, известный эпатажным поведением как на корте, так и за его пределами, вышел на новый уровень. Австралиец дошёл до финала Уимблдона, где проиграл Новаку Джоковичу. Сам Ник нескромно называет себя лучшим игроком мира на траве; что ж, он и на харде способен на многое. Тем более на домашнем харде, где он в прошлом году вместе с Танаси Коккинакисом завоевал титул в паре. С Сафиуллиным же Ник никогда не встречался на кортах.

Сейчас Кирьос — 21-я ракетка мира. Но это тот случай, когда не стоит смотреть на рейтинг. Сравнительно низкое место Ника объясняется тем, что он не любит грунт — да что там, просто ненавидит его. Достаточно сказать, что он проигнорировал последние пять «Ролан Гаррос». Хотя клятвенно обещал выступить на турнире в 2023-м — ради своей возлюбленной, которой, по его словам, хочется в Париж. Но это будет не скоро, а перед Australian Open Кирьос настроен по-боевому: «Я один из лучших игроков в мире. Я уверен в своих силах перед Australian Open, да вообще перед любым турниром. Ситуация для меня немного изменилась, теперь я один из фаворитов. Обычно я тёмная лошадка, но после такого сезона уже в числе фаворитов. И это первый «Шлем», который я начинаю с чувством, что в состоянии выиграть трофей».

Роман Сафиуллин Фото: Graham Denholm/Getty Images

Павел Котов (Россия, LL) — Таллон Грикспор (Нидерланды)

В соперниках у Котова оказался 26-летний Грикспор, который пребывает в неплохой форме. 7 января он завоевал свой первый титул ATP, победив в финале в Пуне француза Бенжамена Бонзи. Благодаря этому голландец отыграл сразу 34 места в рейтинге и стал 61-м. Пока что высшее достижение Таллона — 44-е место в рейтинге ATP, куда он поднялся в августе 2022 года. В том же году состоялась единственная пока встреча Котова с Грикспором в рамках ATP. На грунте в Марракеше сильнее оказался россиянин.

Кроме того, в прошлом году Грикспор установил интересное достижение. Он дошёл до 1/4 финала на трёх турнирах ATP на трёх разных покрытиях: в Мельбурне (на харде), в Женеве (на грунте) и на Мальорке (на траве).