Павлюченкова — о травме колена: я принимала много обезболивающих. Это было моей рутиной

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова подробно рассказала о травме колена, из-за которой она отсутствовала в туре более полугода.
«У меня была проблема с коленом больше года, и весь 2021 год я играла с болью. Но поскольку у меня был ритм, хорошие результаты, я не хотела останавливаться, предполагая, что будет тяжело вернуться к этому ритму, не играя турниры.
Я приехала в Австралию в прошлом году, и у меня оказался положительный результат на COVID-19, я застряла в своей комнате, чувствуя, что нахожусь в действительно хорошей форме, чтобы отлично выступить в серии турниров. Я была уверена в себе. Но потом проблемы с коленом усилились. Когда я вышла на корт, началось худшее время для колена.
После этого я поехала играть в Санкт-Петербург. Во время турнира я принимала много обезболивающих. Это глупо, но это было моей рутиной. Нужно было пройти через это. Потом они уже не помогали. Было больно несмотря ни на что», — приводит слова Павлюченковой сайт WTA.
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