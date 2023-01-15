Ник Кирьос объяснил, почему не стал смотреть сериал о теннисе от Netflix

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что не стал смотреть сериал от стриминговой платформы Netflix о теннисном сезоне — 2022 – «Брейк-пойнт: путь к «Шлему». Кирьос в числе прочих дал разрешение на съёмки закулисных моментов.
«Я не стал смотреть. Конечно, я посмотрел превью, понятное дело. Просто был очень занят. Например, у меня было множество дел за пределами корта и, очевидно, я готовился к Открытому чемпионату Австралии», — приводит слова Кирьоса Daily Mail.
В данный момент 27-летний Кирьос готовится к домашнему турниру «Большого шлема» — Australian Open — 2023, где на старте сразится с российским теннисистом Романом Сафиуллиным. В прошлом году в Мельбурне Ник во втором круге проиграл будущему финалисту, россиянину Даниилу Медведеву.
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