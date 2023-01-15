Павлюченкова назвала фамилии теннисисток, которые вдохновляли её на старте карьеры

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, вспоминая свои первые шаги в профессиональной карьере, рассказала, что больше всего её вдохновляли такие звёзды женского тенниса, как Мария Шарапова и Серена Уильямс.

«Когда я была моложе у нас всегда были примеры для подражания, такие как Шарапова, Серена, и до большинства из них мне было очень далеко. И поскольку они были настолько успешны, я считала, что я должна брать с них пример как нужно себя вести на корте, в туре и во всём остальном. Так что я по сути старалась копировать их», — приводит слова Павлюченковой WTA Insider.

В первом круге Australian Open-2023 Павлюченкова сыграет с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи, которая ранее угодила в крупный скандал, связанный с поддельным сертификатом о вакцинации.