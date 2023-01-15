Организаторы Australian Open забыли про санкции для России? Что произошло

В понедельник, 16 января, в 3:00 по московскому времени стартует Открытый чемпионат Австралии. В мужском одиночном разряде выступят шесть россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. В женском одиночном разряде Россию представят 14 теннисисток: Дарья Касаткина, Варвара Грачёва, Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Камилла Рахимова, Евгения Родина, Полина Кудерметова, Диана Шнайдер и Оксана Селехметьева.

Что случилось?

Теннисисты и теннисистки уже знают соперников по первому кругу. Мужскую турнирную сетку можно посмотреть здесь, а женскую — здесь. За день до старта турнира организаторы опубликовали печатную версию соответствующих сеток, и россияне/россиянки, как и в прежние времена, обозначены в них триграммой RUS. Соответственно, напротив белорусских спортсменов стоит триграмма BLR.

Мужская сетка

В то же время триграммы RUS и BLR имеются лишь в печатной версии. На официальном сайте турнира упоминаний о России и Беларуси нет.

Женская сетка

И что тут такого?

Это первый за последние 10 месяцев случай, когда организаторы какого-либо теннисного турнира решили указать национальную принадлежность спортсменов из России и Беларуси. На протяжении этого времени российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах исключительно в нейтральном статусе, то есть без указания того, из какой они страны. Соответствующее решение было принято совместно ATP и WTA. Также запрещено использование государственного гимна в случае победы россиянина или белоруса на турнире.

На всех официальных ресурсах – ATP, WTA, ITF — отсутствуют упоминания о России и Беларуси. Более того, организаторы Уимблдона 2022 года пошли ещё дальше и вообще отстранили всех российских и белорусских игроков, запретив им играть даже в нейтральном статусе. Кроме того, Россия и Беларусь лишены права выступать во всех командных турнирах — в мужском Кубке Дэвиса и в женском Кубке Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации).

Что будет на самом Australian Open?

Скорее всего, то же самое, что и на предыдущих турнирах. Вряд ли можно рассчитывать, что организаторы действительно забыли о правилах ATP и WTA. И на электронных табло напротив фамилий российских и белорусских теннисистов, вероятнее всего, не будет флагов.

Когда стартуют наши?

Даниил Медведев, Карен Хачанов, Павел Котов, Анна Калинская, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Диана Шнайдер — завтра, 16 января; остальные — послезавтра, 17 января.