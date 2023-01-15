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Почему на Australian Open забыли про санкции для России, подробности «неправильной» сетки, где смотреть

Организаторы Australian Open забыли про санкции для России? Что произошло
Александр Насонов
На Australian Open забыли про санкции
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В сетках турнира напротив игроков неожиданно появились вымаранные на всех турнирах триграммы RUS и BLR.

В понедельник, 16 января, в 3:00 по московскому времени стартует Открытый чемпионат Австралии. В мужском одиночном разряде выступят шесть россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. В женском одиночном разряде Россию представят 14 теннисисток: Дарья Касаткина, Варвара Грачёва, Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Камилла Рахимова, Евгения Родина, Полина Кудерметова, Диана Шнайдер и Оксана Селехметьева.

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Что случилось?

Теннисисты и теннисистки уже знают соперников по первому кругу. Мужскую турнирную сетку можно посмотреть здесь, а женскую — здесь. За день до старта турнира организаторы опубликовали печатную версию соответствующих сеток, и россияне/россиянки, как и в прежние времена, обозначены в них триграммой RUS. Соответственно, напротив белорусских спортсменов стоит триграмма BLR.

Мужская сетка

Мужская сетка

В то же время триграммы RUS и BLR имеются лишь в печатной версии. На официальном сайте турнира упоминаний о России и Беларуси нет.

Женская сетка

Женская сетка

И что тут такого?

Это первый за последние 10 месяцев случай, когда организаторы какого-либо теннисного турнира решили указать национальную принадлежность спортсменов из России и Беларуси. На протяжении этого времени российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах исключительно в нейтральном статусе, то есть без указания того, из какой они страны. Соответствующее решение было принято совместно ATP и WTA. Также запрещено использование государственного гимна в случае победы россиянина или белоруса на турнире.

На всех официальных ресурсах – ATP, WTA, ITF — отсутствуют упоминания о России и Беларуси. Более того, организаторы Уимблдона 2022 года пошли ещё дальше и вообще отстранили всех российских и белорусских игроков, запретив им играть даже в нейтральном статусе. Кроме того, Россия и Беларусь лишены права выступать во всех командных турнирах — в мужском Кубке Дэвиса и в женском Кубке Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации).

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Что будет на самом Australian Open?

Скорее всего, то же самое, что и на предыдущих турнирах. Вряд ли можно рассчитывать, что организаторы действительно забыли о правилах ATP и WTA. И на электронных табло напротив фамилий российских и белорусских теннисистов, вероятнее всего, не будет флагов.

Когда стартуют наши?

Даниил Медведев, Карен Хачанов, Павел Котов, Анна Калинская, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Диана Шнайдер — завтра, 16 января; остальные — послезавтра, 17 января.

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