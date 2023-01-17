Соболенко — о запрете флагов России и Беларуси на АО: спорт никак не связан с политикой
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на новость о том, что Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) официально запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны Открытого чемпионата страны из-за жалоб украинских зрителей.
«Я говорила, что теннис и спорт в целом никак не связаны с политикой. Но если всем от этого стало легче, то ладно. Я тут ничего сделать не могу. Что я могу сказать? Они решили, что нет флагов. Ладно», – сказала Соболенко на пресс-конференции.
Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она без проблем обыграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову со счётом 6:1, 6:4. В следующем круге Соболенко сыграет с Шелби Роджерс (США).
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