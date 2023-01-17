Организаторы Australian Open запретили приносить на трибуны флаги России и Беларуси

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) официально запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны Открытого чемпионата страны (Australian Open) из-за жалоб украинских зрителей. Об этом сообщается в официальном заявлении организации.

«Изначально наша политика заключалась в том, что фанаты могли приносить их [флаги России и Беларуси], но им было запрещено размахивать ими, создавая помехи для других зрителей. С сегодняшнего дня российский и белорусский флаги будут полностью запрещены на Открытом чемпионате Австралии, это решение вступает в силу немедленно», — цитирует заявление организации ТАСС.

Также сообщается, что основанием для запрета стали множественные жалобы украинских болельщиков, которые 14 раз вызывали полицию и службу безопасности на стадионы Australian Open из-за флага РФ, поднятого на трибуне во время матча российской теннисистки Камиллы Рахимовой с представительницей Украины Екатериной Байндль, прошедшего в понедельник, 16 января.