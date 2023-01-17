Дождь вновь прервал матч Селехметьевой на AO. Россиянка «горит» 1:5 на решающем тай-брейке

Матч первого круга Открытого чемпионата Австралии между россиянкой Оксаной Селехметьевой и хорватской теннисисткой Донной Векич во второй раз прерван из-за дождя.

На момент остановки в матче шёл решающий тай-брейк до 10 очков, в котором Векич ведёт 5:1.

В первый раз матч пришлось остановить из-за дождя в начале третьего сета. Это не единственный матч игрового дня, который играется с подобными перерывами из-за погодных условий. Причём изначально некоторые игры останавливались из-за сильной жары, и только потом на Мельбурн обрушились дожди.

Победитель этой пары сыграет во втором круге с ещё одной россиянкой Людмилой Самсоновой, которая ранее оказалась сильнее итальянской теннисистки Ясмине Паолини — 6:2, 6:4.