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Дождь вновь прервал матч Селехметьевой на AO. Россиянка «горит» 1:5 на решающем тай-брейке

Дождь вновь прервал матч Селехметьевой на AO. Россиянка «горит» 1:5 на решающем тай-брейке
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Матч первого круга Открытого чемпионата Австралии между россиянкой Оксаной Селехметьевой и хорватской теннисисткой Донной Векич во второй раз прерван из-за дождя.

На момент остановки в матче шёл решающий тай-брейк до 10 очков, в котором Векич ведёт 5:1.

В первый раз матч пришлось остановить из-за дождя в начале третьего сета. Это не единственный матч игрового дня, который играется с подобными перерывами из-за погодных условий. Причём изначально некоторые игры останавливались из-за сильной жары, и только потом на Мельбурн обрушились дожди.

Победитель этой пары сыграет во втором круге с ещё одной россиянкой Людмилой Самсоновой, которая ранее оказалась сильнее итальянской теннисистки Ясмине Паолини — 6:2, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2023, среда. 03:00 МСК
Донна Векич
64
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
6 		2 6 5
2 		6 6 1
         
Оксана Селехметьева
179
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
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