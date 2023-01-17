Камельзон — о вылете Карацева с AO: потерять рейтинг не значит, что ты его достанешь

Российский тренер Владимир Камельзон прокомментировал поражение Аслана Карацева от Григора Димитрова в матче первого круга открытого чемпионата Австралии.

«Я много по нему выступал и выступаю. К сожалению, потерять рейтинг не значит, что ты его достанешь. Посмотрите, как сегодня не может стать первой ракеткой мира Даниил Медведев. Уже был, всё. Попробуй растеряй рейтинг, а потом его догони. Рейтинг на каждом уровне свой: десятка – один, двадцатка – другой. Человек, который в свои 28 лет сделал необыкновенный мировой прорыв в профессиональном теннисе и из-за меркантильных интересов с тренером потерял нормальную команду, потерял ещё и рейтинг и деньги. И встать на этот путь, несмотря на то что вернулся к тренеру… Они много делают и работают, но впереди тоже все работают! И рейтинг его не такой, чтобы его сегодня все боялись. Результат обидный, но здесь ничего не поделаешь, существует справедливость.



Мне всегда обидно, когда проигрывают российские игроки, у нас сложная судьба, но тут не как на Уимблдоне и US Open. Здесь хотя бы в сетке написано, что игрок из России. Тут хоть нормальная организация соревнований. Поэтому каждое поражение россиян – заметная потеря, в том числе и с Карацевым», – сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.