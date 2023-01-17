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Аслан Карацев уступил Григору Димитрову на старте турнира Australian Open

Аслан Карацев уступил Григору Димитрову на старте турнира Australian Open
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Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над российским игроком Асланом Карацевым в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии.

Димитров оказался сильнее своего соперника со счётом 7:6 (7:3), 7:5, 6:2. Россиянин выполнил 10 подач навылет, допустил 11 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Димитрова 15 эйсов, четыре ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.

Australian Open (м). 1-й круг
17 января 2023, вторник. 03:15 МСК
Григор Димитров
28
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 6    
6 3 		5 2    
             
Аслан Карацев
82
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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