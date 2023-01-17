Аслан Карацев уступил Григору Димитрову на старте турнира Australian Open

Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над российским игроком Асланом Карацевым в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии.



Димитров оказался сильнее своего соперника со счётом 7:6 (7:3), 7:5, 6:2. Россиянин выполнил 10 подач навылет, допустил 11 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Димитрова 15 эйсов, четыре ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.



Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.