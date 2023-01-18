Рафаэль Надаль – Маккензи Макдональд: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Сегодня, 18 января в Мельбурне (Австралия) 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поборется за выход в третий круг Australian Open – 2023. Во втором раунде Надаль (1) сразится с американцем Маккензи Макдональдом (65-я ракетка мира). Поединок поставлен третьим запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не раньше 6:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Рафаэль Надаль – Маккензи Макдональд во втором круге Australian Open – 2023.

Единственный предыдущий матч между Надалем и Макдональдом состоялся на «Ролан Гаррос» в 2020 году, когда турнир из-за пандемии перенесли на осень. Рафаэль одержал там разгромную победу со счётом 6:1, 6:0, 6:3.