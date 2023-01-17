Медведев сразится с австралийцем, побеждавшим Федерера. Расклады, расписание, сетки АО

Также в среду на Australian Open свои матчи сыграют Надаль, Хачанов, Свёнтек и те, кто не завершил поединки во вторник из-за непогоды.

Во вторник, 17 января, должны были завершиться поединки первого круга одиночного разряда. В бой вступали игроки из нижних половин женской и мужской сеток. Однако далеко не все матчи были доиграны, а некоторые даже не начали. Всему виной – непростые австралийские погодные условия. Сначала организаторы сделали перерыв на три часа из-за невыносимого полуденного зноя. Работали лишь три центральных корта, оснащённые раздвижными крышами и кондиционерами. А ближе к вечеру пошёл ливень, который ещё больше перекроил расписание.

Итоги второго дня. 17 января, вторник

Первым же запуском на корт вышли россияне Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Андрею противостоял чемпион US Open – 2020 Доминик Тим, который попал сейчас на турнир благодаря уайлд-кард. Рублёв провёл весь поединок собранно, весь матч имел преимущество, давил соперника темпом, заработал аж 16 брейк-пойнтов, правда, 12 из них не смог реализовать. Но и этого преимущества ему хватило, чтобы победить в трёх сетах. А вот Карацев не смог справиться с болгарином Григором Димитровым и уступил тоже в трёх партиях. Поединок же Романа Сафиуллина с лаки-лузером Денисом Кудлой из США перенесён на среду.

В этот день, как и накануне, сетку покинули ещё два сеяных теннисиста. Серб Миомир Кецманович (26) в трёх сетах проиграл чилийцу Джарри, а бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей, занимающий сейчас 66-е место в рейтинге ATP, в марафонском противостоянии сломил сопротивление итальянца Маттео Берреттини (13), попутно отыгравшись с матчбола на тай-брейке пятого сета. Для Маррея это уже 50-я победа в основных сетках Australian Open, где он уже пять раз доходил до финала, а вот титула в Мельбурне в активе Энди так пока и не было.

Девятикратный чемпион Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович легко и непринуждённо провёл свой стартовый поединок на турнире-2023. В поединке с испанцем Карбальес-Баэной знаменитый серб прибавлял от гейма к гейму и за 2 часа 3 минуты добился победы в трёх сетах, да ещё и навесил в концовке сопернику «баранку».

Мужчины. 1-й круг



Рублёв (Россия, 5) – Тим (Австрия, WC) – 6:3, 6:4, 6:2.

Димитров (Болгария, 27) – Карацев (Россия) – 7:6, 7:5, 6:2.

Шварцман (Аргентина, 23) – Крутых (Украина, Q) – 6:4, 6:7, 6:3, 7:6.

Давидович-Фокина (Испания, 30) – Бублик (Казахстан) – 6:0, 6:7, 3:6, 6:4, 6:3.

Джарри (Чили, Q) – Кецманович (Сербия, 26) – 6:3, 6:4, 7:6.

Фритц (США, 8) – Басилашвили (Грузия) – 6:4, 6:2, 4:6, 7:5.

Руне (Дания, 9) – Краинович (Сербия) – 6:2, 6:3, 6:4.

Маррей (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия, 13) – 6:3, 6:3, 4:6, 6:7, 7:6.

Джокович (Сербия, 4) – Карбальес-Баэна (Испания) – 6:3, 6:4, 6:0.

Рууд (Норвегия, 2) — Махач (Чехия) – 6:3, 7:6, 6:7, 6:3.



Подробнее – Тим (Австрия, WC) – 6:3, 6:4, 6:2.Димитров (Болгария, 27) –– 7:6, 7:5, 6:2.Шварцман (Аргентина, 23) – Крутых (Украина, Q) – 6:4, 6:7, 6:3, 7:6.Давидович-Фокина (Испания, 30) – Бублик (Казахстан) – 6:0, 6:7, 3:6, 6:4, 6:3.Джарри (Чили, Q) – Кецманович (Сербия, 26) – 6:3, 6:4, 7:6.Фритц (США, 8) – Басилашвили (Грузия) – 6:4, 6:2, 4:6, 7:5.Руне (Дания, 9) – Краинович (Сербия) – 6:2, 6:3, 6:4.Маррей (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия, 13) – 6:3, 6:3, 4:6, 6:7, 7:6.Джокович (Сербия, 4) – Карбальес-Баэна (Испания) – 6:3, 6:4, 6:0.Рууд (Норвегия, 2) — Махач (Чехия) – 6:3, 7:6, 6:7, 6:3.

В женском турнире тоже потерпели поражение две сеяные теннисистки – итальянка Тревизан (21) и эстонка Канепи (31). Среди россиянок победы одержали все представительницы топ-20 мирового рейтинга, которым удалось сыграть в этот день, причём без потерь сета. Александрова (19) победила бельгийку Бонавентюр, Вероника Кудерметова – Марину Заневскую тоже из Бельгии, а Людмила Самсонова оказалась сильнее итальянки Паолини. Ракетки зачехлили Анастасия Павлюченкова и Евгения Родина, попавшие в основу по замороженному рейтингу. Что касается поединков Оксаны Селехметьевой, Анастасии Потаповой, а также российского дерби Касаткина (8) – Грачёва, то их результаты мы узнаем только в среду.

Стоит отметить удачное начало Australian Open для финалисток Итогового чемпионата WTA – 2022 – Арины Собленко (5) и Каролин Гарсии (4). Обе уверенно справились со стартовым барьером.

Женщины. 1-й круг



Александрова (Россия, 19) – Бонавентюр (Бельгия) – 6:2, 6:1.

А. Шмидлова (Словакия, Q) – Тревизан (Италия, 21) – 6:3, 6:2.

Джорджи (Италия) – Павлюченкова (Россия, SR) – 6:0, 6:1.

Биррелл (Австралия, WC) – Канепи (Эстония, 31) – 3:6, 7:6, 6:1.

Соболенко (Беларусь, 5) – Мартинцова (Чехия) – 6:1, 6:4.

Гарсия (Франция, 4) – Себов (Канада, Q) – 6:3, 6:0.

Волынец (США, Q) – Родина (Россия, SR) – 6:3, 6:2.

Контавейт (Эстония, 16) – Грабер (Австрия) – 6:2, 6:3.

В. Кудерметова (Россия, 9) – Заневская (Бельгия) – 6:2, 7:6.

Самсонова (Россия, 18) – Паолини (Италия) – 6:2, 6:4.

Путинцева (Казахстан) – Кырстя (Румыния) – 2:6, 6:4, 6:3.

Жабер (Тунис, 2) – Зиданшек (Словения) – 7:6, 4:6, 6:1.



Подробнее – Бонавентюр (Бельгия) – 6:2, 6:1.А. Шмидлова (Словакия, Q) – Тревизан (Италия, 21) – 6:3, 6:2.Джорджи (Италия) –– 6:0, 6:1.Биррелл (Австралия, WC) – Канепи (Эстония, 31) – 3:6, 7:6, 6:1.Соболенко (Беларусь, 5) – Мартинцова (Чехия) – 6:1, 6:4.Гарсия (Франция, 4) – Себов (Канада, Q) – 6:3, 6:0.Волынец (США, Q) –– 6:3, 6:2.Контавейт (Эстония, 16) – Грабер (Австрия) – 6:2, 6:3.– Заневская (Бельгия) – 6:2, 7:6.– Паолини (Италия) – 6:2, 6:4.Путинцева (Казахстан) – Кырстя (Румыния) – 2:6, 6:4, 6:3.Жабер (Тунис, 2) – Зиданшек (Словения) – 7:6, 4:6, 6:1.

Расписание третьего дня. Интересные матчи среды, 18 января

В среду будут доиграны матчи, которые не успели завершиться во вторник, а также 16 поединков второго круга из верхней половины сетки. Отметим матчи россиян – Сафиуллина, Хачанова и Медведева. Карен и Даниил на пути в третий раунд сразятся с австралийцами, попавшими в основу благодаря уайлд-кард. Медведеву достался довольно опытный игрок – 33-летний Джон Миллман, который в своё время был 33-й ракеткой мира и выиграл титул в Нур-Султане-2020. В активе Джона есть одна победа над действующим игроком топ-10 – зато каким! На US Open – 2018 австралиец остановил в четвёртом круге самого Роджера Федерера, когда тот был второй ракеткой мира.

Мужчины. 1-й и 2-й круги



3:00. Кудла (США, LL) – Сафиуллин (Россия)

3:00. Хуркач (Польша, 10) – Сонего (Италия)

4:30. Молчан (Словакия) – Оже-Альяссим (Канада, 6)

6:00. Надаль (Испания, 1) – Макдональд (США)

9:00. Хачанов (Россия, 18) – Каблер (Австралия, WC)

11:00. Миллман (Австралия, WC) – Медведев (Россия, 7)

12:30. Циципас (Греция, 3) – Хидзиката (Австралия, WC)



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У женщин выделим матч Векич – Селехметьева, в котором недоигранным остался лишь решающий тай-брейк. Интересным ожидается поединок двух россиянок – Касаткиной и Грачёвой, а также Потаповой с чемпионкой US Open – 2017 Слоан Стивенс из США. Дебютантка ТБШ Диана Шнайдер за место в третьем круге сразится с гречанкой Марией Саккари (6).

Женщины. 1-й и 2-й круги



3:00. Свёнтек (Польша, 1) – Осорио-Серрано (Колумбия)

3:00. Бондарь (Венгрия) – Остапенко (Латвия, 17)

3:00. Шнайдер (Россия, Q) – Саккари (Греция, 6)

4:30. Пегула (США, 3) – Саснович (Беларусь)

5:00. Калинина (Украина) – Квитова (Чехия, 15)

5:00. Касаткина (Россия, 7) – Грачёва (Россия)

5:30. Стивенс (США) – Потапова (Россия)

5:30. Доигрывание Векич (Хорватия) – Селехметьева (Россия, Q) при счёте 6:2, 2:6, 6:6 (5:1)

6:00. Макнелли (США) – Байндль (Украина)

6:30. Гадеки (Австралия, WC) – Костюк (Украина)

6:30. Кис (США, 10) – Синьюй Ван (Китай)

7:30. Подороска (Аргентина, SR) – Азаренко (Беларусь, 24)

11:00. Радукану (Великобритания) – Гауфф (США, 7)

11:00. Рыбакина (Казахстан, 22) – Юван (Словения)

13:00. Мухова (Чехия, SR) – Коллинз (США, 13)



Подробнее 3:00. Свёнтек (Польша, 1) – Осорио-Серрано (Колумбия)3:00. Бондарь (Венгрия) – Остапенко (Латвия, 17)3:00.– Саккари (Греция, 6)4:30. Пегула (США, 3) – Саснович (Беларусь)5:00. Калинина (Украина) – Квитова (Чехия, 15)5:00.5:30. Стивенс (США) –5:30. Доигрывание Векич (Хорватия) –при счёте 6:2, 2:6, 6:6 (5:1)6:00. Макнелли (США) – Байндль (Украина)6:30. Гадеки (Австралия, WC) – Костюк (Украина)6:30. Кис (США, 10) – Синьюй Ван (Китай)7:30. Подороска (Аргентина, SR) – Азаренко (Беларусь, 24)11:00. Радукану (Великобритания) – Гауфф (США, 7)11:00. Рыбакина (Казахстан, 22) – Юван (Словения)13:00. Мухова (Чехия, SR) – Коллинз (США, 13)

Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».