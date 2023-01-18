Селехметьева не смогла преодолеть барьер первого круга на Australian Open

Российская теннисистка Оксана Селехметьева уступила представительнице Хорватии Донне Векич в матче первого круга на Australian Open — 2:6, 6:2, 6:7(7:10).

Матч стартовал ещё вчера, однако прерывался дважды из-за дождя. В конечном итоге организаторы приняли решение доиграть его сегодня.

Селехметьева сделала три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница шесть раз подала навылет, семь раз ошиблась на подаче и использовала 4 брейк-пойнта из 17.

Соперницей Векич во втором круге соревнований станет ещё одна представительница России Людмила Самсонова, которая в своём матче первого круга не оставила шансов итальянской теннисистке Ясмине Паолини — 6:2, 6:4.