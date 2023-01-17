«Ужасающий счёт». Россиянка провела самый длинный матч в истории на Australian Open — 2011

23 января 2011 года россиянка Светлана Кузнецова и итальянка Франческа Скьявоне провели самый длинный матч в истории женского разряда на Australian Open и всех турнирах «Большого шлема» в целом.

Противостояние четвёртого раунда длилось 4 часа и 44 минуты и закончилось победой Скьявоне со счётом 6:4, 1:6, 16:14. Вспоминаем моменты этой эпохальной игры.

Как проходил матч Кузнецова — Скьявоне

Кузнецова была посеяна под 23-м номером на Australian Open – 2011, на тот момент действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Скьявоне – под шестым.

Итальянка считалась фавориткой, но лишь на бумаге. Кузнецова доказала свою состоятельность в третьем раунде, обыграв именитую бельгийку Жюстин Энен (6:4, 7:6). По личным встречам Светлана опережала Франческу со счётом 8:4, в том числе выиграла все шесть противостояний на хардовом покрытии.

Франческа Скьявоне и Светлана Кузнецова перед матчем Australian Open — 2011 Фото: Mark Kolbe/Getty Images

В начале игры Скьявоне смотрелась убедительнее. Кузнецова с первых мячей уступала итальянке и уже во втором гейме потеряла подачу. После этого Светлана выиграла два гейма подряд, но в шестом Франческа вновь сделала брейк и закрыла партию. Первый сет проходил 51 минуту. На тот момент ничего не предвещало того, что зрители станут свидетелем самого длинного матча в истории женского тенниса на ТБШ.

Во второй партии Кузнецова доминировала на корте. Светлана стала играть острее, ближе к линиям. Скьявоне допускала больше ошибок. Итальянка боролась почти в каждом гейме, но в итоге всё равно отдавала почти все из них. Как итог – 6:1 в пользу Кузнецовой. Счёт говорит об одностороннем преимуществе Кузнецовой, но второй сет проходил 53 минуты из-за упорного сопротивления Скьявоне в каждом розыгрыше.

Всё должно было решиться в третьей партии. В шестом гейме Скьявоне на двойном брейк-пойнте отправила смэш в сетку. Кузнецова повела 4:2. Казалось, что наступил переломный момент и Светлана доведёт игру до победы, но Франческа не собиралась так просто сдаваться. Итальянка моментально вернула брейк, теннисистки зашли в напряжённую и нервную концовку.

Кузнецова и Скьявоне шли практически нога в ногу. Первую реальную возможность закрыть матч имела Светлана. Ведя 8:7 в 16-м гейме, россиянка заработала тройной матчбол на приёме, но не сумела выиграть. Затем три брейк-пойнта получила уже Скьявоне. Первые два из них Кузнецова ценой титанических усилий отыграла, а на третьем на какое-то время находилась в подвешенном состоянии. Франческа выиграла очко за счёт рывка вперёд, но не успела притормозить и налетела на сетку до второго отскока мяча. Болельщики подумали, что итальянка выиграла гейм (а с ним и матч), но рефери Энрик Молина сделал отмену и объявил счёт «ровно». Скьявоне начала спорить с арбитром, хоть и не слишком настойчиво. Наверняка понимала, что всё-таки допустила оплошность.

Кузнецова выиграла два очка подряд и при счёте 9:8 вновь принимала на матч. Она не реализовала ещё три матчбола. После игры Светлана призналась, что даже не помнит этого. Неудивительно, ведь у обеих теннисисток накопилась огромная усталость. Женский матч растянулся по длительности фактически до уровня мужского пятисетовика. Россиянка и итальянка едва стояли на ногах. Просто на автоматизме били по мячу, не демонстрируя никаких эмоций.

После того как счёт стал 9:9, начался настоящий триллер. В четырёх геймах подряд было сделано четыре брейка. Теннисистки теряли свои подачи и принимали не на матч, а на то, чтобы остаться в игре. Не делаешь ответный брейк – значит, проигрываешь. Заскучавшие болельщики в Мельбурне оживились. Но всё-таки бесконечно подобные качели не могли продолжаться. Решающий момент настал в 29-м гейме, когда Скьявоне бэкхендом по линии заработала 23-й брейк-пойнт и реализовала его эффектным кросс-кортом. Кузнецова в следующем гейме сумела навязать борьбу и отыграла пару матчболов, но на третьем не справилась. Решающая партия длилась 180 минут – ровно три часа. 30-летняя Скьявоне одержала верх в игре нервов и впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Хотя успех Франчески вполне ожидаемо не прошёл без последствий. В следующем раунде уставшая итальянка уступила первой ракетке мира Каролине Возняцки (6:3, 3:6, 3:6) после выигранного первого сета.

Табло после матча Светлана Кузнецова — Франческа Скьявоне на Australian Open — 2011 Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Комментарии после игры

Светлана Кузнецова по общему количеству выигранных очков оказалась впереди соперницы – 181:177. Кузнецовой было обидно вылетать таким образом, но она всё равно отдала должное Скьявоне и признала, что итальянка лучше проявила себя в решающие моменты матча.

«Не пытались ли мы побить рекорд эпического мужского поединка Иснер – Маю? Я пыталась, но, как видите, не получилось. Франческе удалось завершить раньше, чем я рассчитывала. Матч мог закончиться победой любой из нас столько раз… Я думаю, просто сегодня был день Франчески. Мы сражались обе на протяжении всего матча, но в ключевые моменты она играла лучше. Что касается статистики, я была немного сильнее. Очень огорчена. Иногда в теннисе происходит то, что произошло сегодня, но Скьявоне выигрывала ключевые очки. То ли я слишком старалась, то ли временами недорабатывала, сейчас трудно сказать, что именно произошло. В какой-то момент я уже не понимала, какой счёт, кто подаёт, что вообще происходит. Я вообще потеряла нить. Было очень тяжело. Я думала: кто ведёт? Она? Я? Помню только, что были хорошие розыгрыши с выходами к сетке. Через пару дней я посмотрю видео, постараюсь понять, в чём дело. Cейчас трудно о чём-то говорить», – сказала Кузнецова.

Франческа Скьявоне радовалась непростому успеху и похвалила Кузнецову за упорное противостояние на корте.

«Это потрясающие ощущения. Надеюсь, однажды я покажу DVD с этим матчем своему сыну. Я не хотела приходить на пресс-конференцию, но мне сказали, что я должна. Сейчас я пойду спать, постараюсь отдохнуть. Завтра будет новый день. В тот момент, когда я проиграла очко из-за того, что врезалась в сетку, я пыталась остановиться, но не смогла. Тогда я попросила судью отдать мне это очко, потому что оно было мне очень нужно, но он отказался. В такой ситуации все очки ключевые, они все как матчболы. Так что психологически это ничего не изменило. Это как раз то, что мы отрабатываем каждый день, – делать всё, что возможно, даже когда кажется, что сил нет. Ещё немного сил найдётся всегда.

Кто-то из нас должен победить, кто-то – проиграть. Но мы сыграли очень качественный матч. Разве что во втором сете у меня было многовато ошибок. В третьем мы обе отдали всех себя. У сетки я сказала Светлане, что она потрясающая и играла великолепно. Она сказала то же самое. Мы очень хорошо относимся друг к другу. По ходу матча я не знала о рекорде. Но я видела время и говорила себе: «Браво, Франческа, ты выдерживаешь столько времени». Это особенно здорово, потому что я много работаю над физической подготовкой. Для меня настоящий подарок судьбы вписать своё имя в историю этого турнира», — подытожила Скьявоне.

Франческа Скьявоне после победы над Светланой Кузнецовой на Australian Open — 2011 Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Другие теннисисты активно высказывались об игре в соцсетях.

Дмитрий Турсунов: «Только что узнал результат матча Кузнецова — Скьявоне. Ужасающий счёт. Как обидно! Такое трудно переварить».

Анастасия Павлюченкова: «Вот это матч! Пять часов на корте – почти как мужской пятисетовик!»

Линдсей Дэвенпорт: «Светлана и Франческа сыграли удивительный матч. Невероятно высокий уровень игры, несмотря на пять часов на корте. Обе очень впечатлили».

Патрик Макинрой: «Потрясающий класс и самоотверженность в исполнении Кузнецовой и Скьявоне! Фантастическая сила воли и неимоверная жажда к победе у обеих. Качественная игра на корте даже по прошествии четырёх часов. Рекорд продолжительности женского матча – это восхитительно! Не помню, чтобы когда-либо видел настолько хороший женский матч».

Рохан Бопанна: «Определённо это один из лучших женских матчей, которые я видел в своей жизни. Высочайшее качество игры даже спустя более чем четыре часа. Вау».

Грег Руседски: «Кузнецова – Скьявоне – как раз такой матч был нужен женскому турниру».

Вера Звонарёва: «У меня нет слов. Света и Франческа, браво!!!»

Историческая значимость матча Кузнецова — Скьявоне

Женский теннис часто критикуют за отсутствие напряжённости и стойкости характера у спортсменок. Кузнецова и Скьявоне сломали эти стереотипы в 2011 году (и не только). Их встреча продолжалась 4 часа 44 минуты. Предыдущий рекорд принадлежал Барбаре Захлавовой-Стрыцовой и Регине Куликовой – 4 часа 19 минут в первом раунде Australian Open – 2010.

В топ-5 по длительности на ТБШ в женском разряде также входят битвы Виржинии Буиссон и Ноэль ван Лоттум (4 часа 7 минут, «Ролан Гаррос» — 1995), Керри Мелвилл Рид и Пэм Тигуарден (3 часа 55 минут, «Ролан Гаррос» — 1972) и, что удивительно, всё тех же Кузнецовой и Скьявоне (3 часа 50 минут, «Ролан Гаррос» — 2015), когда снова сильнее оказалась итальянка – 6:7, 7:5, 10:8. Противостояние Кузнецовой и Скьявоне в каком-то смысле стало знаковым. Почти всегда не было сомнений, что теннисистки подарят зрителям интригу. Обе досконально изучили игру друг друга и проявляли взаимное уважение на корте и вне его.

«Я думаю, что мы со Светланой можем играть часами, потому что отлично знаем друг друга. Кузнецова – потрясающая теннисистка. Каждый раз, когда я играю против неё, мысленно говорю себе: «Боже мой, что же может случиться в этой игре?» — сказала Скьявоне на «Ролан Гаррос» — 2015.

Франческа Скьявоне и Светлана Кузнецова Фото: Julian Finney/Getty Images

Самый продолжительный матч в истории всего тенниса был сыгран в мужском разряде в 2010 году на Уимблдоне. Американец Джон Иснер за 11 часов 5 минут обыграл француза Николя Маю со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68. В женском теннисе однажды устроили разборку длиннее битва Скьявоне – Кузнецова.

В 1984 году на турнире в Ричмонде американке Викки Нельсон понадобилось 6 часов 31 минута, чтобы обыграть соотечественницу Джин Хепнер в двух сетах 6:4, 7:6 (13:11). В этом матче случился рекордный по продолжительности розыгрыш одного очка — 29 минут, за которые теннисистки обменялись 643 ударами. Впечатляет, но всё-таки статус турнира в Ричмонде очень низкий и ни в какое сравнение не идёт с Australian Open или другими «Шлемами». Скьявоне и Кузнецова вписали своё имя в историю на высшем уровне. Их рекорд держится 12 лет и если и будет когда-то побит, то, вероятно, очень не скоро.