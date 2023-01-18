«Никакого удивления». Шамиль Тарпищев высказался о вылете Рафаэля Надаля с Australian Open
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о вылете испанца Рафаэля Надаля с Australian Open.
«Не назвал бы это сенсационным поражением. Надаль в этом году всего два матча выиграл. Рафа весь в травмах — игра не соответствовала его уровню. Никакого удивления нет. Баланс у него явно отрицательный.
Изначально говорил, что у Медведева сетка неплохая, потому что Надаль уже не тот. Теперь всё зависит от Медведева», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Рафаэль Надаль уступил Маккензи Макдональду во 2-м круге Australian Open, не взяв ни одного сета (4:6, 4:6, 5:7). В 2021 году Надаль выиграл турнир, обыграв в финальном матче россиянина Даниила Медвдева.
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