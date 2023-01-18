Медведев обыграл Миллмана и вышел в 3-й круг Australian Open

Завершился матч второго круга Australian Open, в котором играли россиянин Даниил Медведев и австралиец Джон Миллман. Медведев одержал победу со счётом 3:0 и вышел в следующий раунд соревнования.

Первый сет завершился победой россиянина со счётом 7:5. Вторую и третью партии Медведев выиграл со счётом 6:2. На счету Даниила девять эйсов, две двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 13. Миллман ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. Матч продолжался 2 часа 19 минут.

Ранее Медведев обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 3:0, а Миллман одолел швейцарца Марка-Андреа Хюслера со счётом 3:2.

Даниил Медведев дошёл до финала Australian Open в 2022 году, где уступил Рафаэлю Надалю.