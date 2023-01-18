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Медведев обыграл Миллмана и вышел в 3-й круг Australian Open

Медведев обыграл Миллмана и вышел в 3-й круг Australian Open
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Завершился матч второго круга Australian Open, в котором играли россиянин Даниил Медведев и австралиец Джон Миллман. Медведев одержал победу со счётом 3:0 и вышел в следующий раунд соревнования.

Первый сет завершился победой россиянина со счётом 7:5. Вторую и третью партии Медведев выиграл со счётом 6:2. На счету Даниила девять эйсов, две двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 13. Миллман ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. Матч продолжался 2 часа 19 минут.

Ранее Медведев обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 3:0, а Миллман одолел швейцарца Марка-Андреа Хюслера со счётом 3:2.

Даниил Медведев дошёл до финала Australian Open в 2022 году, где уступил Рафаэлю Надалю.

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2023, среда. 11:35 МСК
Джон Миллман
140
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		2 2    
7 		6 6    
             
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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