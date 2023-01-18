Денис Шаповалов — болельщику: заткнись!

Канадский теннисист Денис Шаповалов разозлился из-за шума с трибун во время матча 2-го круга Australian Open с японцем Таро Дэниэлом.

Шаповалов обратился к судье по поводу поведения зрителей: «Это чересчур! Им не нужно этого делать. Они слишком много выпили пива и дурачатся, понимаете?» Судья согласился с Денисом и попытался его успокоить. Позже Шаповалов повернулся в сторону шумного болельщика и призвал его «заткнуться».

Это не первый инцидент Шаповалова с участием зрителей. Ранее в 2020 году на турнире в Санкт-Петербурге он в грубой форме призвал болельщика уйти с арены во время матча с Андреем Рублёвым.

В матче первого круга открытого чемпионата Австралии Шаповалов обыграл Душана Лайовича (3:1).