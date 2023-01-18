Виктория Азаренко отдала сопернице лишь гейм в матче второго круга Australian Open — 2023

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В матче второго раунда Азаренко (24) одержала разгромную победу над представительницей Аргентины Надией Подороской (6:1, 6:0). Встреча продлилась 58 минут. Азаренко ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету аргентинки ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Азаренко на турнире станет американка Мэдисон Кис (10).

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.