Виктория Азаренко отдала сопернице лишь гейм в матче второго круга Australian Open — 2023

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2023.
В матче второго раунда Азаренко (24) одержала разгромную победу над представительницей Аргентины Надией Подороской (6:1, 6:0). Встреча продлилась 58 минут. Азаренко ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету аргентинки ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Следующей соперницей Азаренко на турнире станет американка Мэдисон Кис (10).
Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
- 18 января 2023
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