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Виктория Азаренко отдала сопернице лишь гейм в матче второго круга Australian Open — 2023

Виктория Азаренко отдала сопернице лишь гейм в матче второго круга Australian Open — 2023
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В матче второго раунда Азаренко (24) одержала разгромную победу над представительницей Аргентины Надией Подороской (6:1, 6:0). Встреча продлилась 58 минут. Азаренко ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету аргентинки ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Азаренко на турнире станет американка Мэдисон Кис (10).

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2023, среда. 15:10 МСК
Надия Подороска
191
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0  
6 		6  
         
Виктория Азаренко
24
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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