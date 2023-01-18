Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня
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В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 19 января, стартует четвёртый игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у мужчин.
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 30) – Томми Пол (США) – 3:00.
- Дженсон Бруксби (США) – Каспер Рууд (Норвегия, 2) – приблизительно в 4:30.
- Андрей Рублёв (Россия, 5) – Эмиль Рууссувуори (Финляндия) – 5:00.
- Майкл Ммо (США, LL) – Александр Зверев (Германия, 12) – приблизительно в 6:30.
- Тейлор Фритц (США, 8) – Алексей Попырин (Австралия, WC) – 7:00.
- Максим Кресси (США) – Хольгер Руне (Дания, 9) – приблизительно в 8:30.
- Энзо Куако (Франция, Q) – Новак Джокович (Сербия, 4) – 11:00.
- Энди Маррей (Великобритания) – Танаси Коккинакис (Австралия) – приблизительно в 12:30.
Полное расписание доступно здесь.
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