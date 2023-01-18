Американцы рисуют замки в честь побед на Australian Open. Это традиция после United Cup

Американские теннисисты рисуют замки на телевизионных камерах после побед на Открытом чемпионате Австралии – 2023. За этим уже были замечены девятая ракетка мира Тейлор Фритц, третья ракетка мира Джессика Пегула, Фрэнсис Тиафо, Мэдисон Кис и Маккензи Макдональд.

Эту традицию сборная США завела после победы на новом командном турнире United Cup. В финале соревнований американские теннисисты со счётом 4:0 обыграли команду Италии.

Открытый чемпионат Австралии – 2023 продлится до 29 января. У женщин действующей чемпионкой соревнований является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти. У мужчин – 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль.

Отметим, что Надаля сенсационно обыграл Макдональд со счётом 6:4, 6:4, 7:5.