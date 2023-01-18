Звездопад в Мельбурне — 9 чемпионов ТБШ вылетели с АО-2023. Расписание, расклады, сетки

В среду, 18 января, организаторам Открытого чемпионата Австралии удалось наверстать расписание в одиночном разряде у мужчин и женщин. И это несмотря на то, что поединкам снова помешал дождь, из-за которого старт матчей на внешних кортах был отложен на шесть часов – с 11 часов на 19 по местному времени. Не исключено, что чехарда с расписанием повлияла на состояние теннисистов. В Мельбурне в этот день был настоящий звездопад.
Итоги 3-го дня. 18 января, среда
Главная сенсация прогремела на центральном корте – первый номер посева и прошлогодний чемпион Australian Open Рафаэль Надаль уступил в трёх сетах 65-й ракетке мира – американцу Маккензи Макдональду. При этом во втором сете у звёздного испанца обострились проблемы с бедром, он даже вызвал врача. Через какое-то время матч продолжился, но наладить игру Рафаэль так и не сумел. «У меня уже были проблемы с бедром. В прошлом уже приходилось проходить лечение. Но таких проблем не было. Сейчас у меня такое чувство, будто я не могу двигаться. Но пока я не пройду обследование, ничего не узнаю», — заявил на пресс-конференции расстроенный Надаль.
Из россиян на корт в этот день вышли трое – Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. Причём последний проводил только матч первого круга, который перенесли со вторника из-за непогоды. Его соперником стал американец Денис Кудла. И если поначалу у Романа всё неплохо получалось – он взял первый сет, то затем американец перехватил инициативу и выиграл три следующие партии подряд. Непросто складывался поединок и у Карена Хачанова с австралийцем Каблером. Сначала теннисисты обменялись сетами, и только потом Хачанов, проявив настойчивость, добился заметного преимущества и выиграл матч в четырёх партиях.
Даниил Медведев тоже встречался с австралийцем – Джоном Миллманом. Перед матчем россиянин признался, что очень серьёзно настроен на поединок с 33-летним соперником: «За пять или шесть лет, что я нахожусь в туре, я ни разу не играл с Миллманом. Он отличный теннисист, особенно здесь, в Австралии. У него даже был великий матч. Миллман обыграл Федерера на Открытом чемпионате США, когда Роджер был на вершине, так что он способен играть в отличный теннис. Мне тоже придётся показать всё, на что я способен». Так и получилось. Особенно напряжённым был первый сет. Теннисисты делали брейк за брейком, но в конце партии Даниил переупрямил и перетерпел соперника – 7:5. При этом австралиец реализовал только три брейк-пойнта из семи. Больше других шансов у Джона за матч взять подачу Медведева не было. Оставшиеся два сета прошли полностью под диктовку Даниила – 6:2, 6:2.
Любопытно, что если во втором круге Медведев и Хачанов играли с двумя австралийцами, то в третьем им предстоят встречи с двумя американцами. Даниил сыграет с Себастьяном Кордой, а Карен – с Фрэнсисом Тиафо.
Кудла (США, LL) – Сафиуллин (Россия) – 3:6, 7:5, 7:6, 6:3.
Оже-Альяссим (Канада, 6) – Молчан (Словакия) – 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.
Макдональд (США) – Надаль (Испания, 1) – 6:4, 6:4, 7:5.
Хачанов (Россия, 18) – Каблер (Австралия, WC) – 6:4, 5:7, 6:4, 6:2.
Медведев (Россия, 7) – Миллман (Австралия, WC) – 7:5, 6:2, 6:2.
Хуркач (Польша, 10) – Сонего (Италия) – 3:6, 7:6, 2:6, 6:3, 6:3.
Циципас (Греция, 3) – Хидзиката (Австралия, WC) – 6:3, 6:0, 6:2.
Грикспор (Нидерланды) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 32) – 6:4, 6:4, 6:4.
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У женщин в среду тоже прогремело несколько сенсаций. Проиграли четыре бывших чемпионки турниров «Большого шлема». К этому результату приложила руку и россиянка Анастасия Потапова, выбившая из сетки победительницу Открытого чемпионата США – 2017 Слоан Стивенс. Зачехлили в этот день ракетки также Эмма Радукану (US Open – 2021), Бьянка Андрееску (US Open – 2019) и Петра Квитова (Уимблдон-2011, 2014). Всего же с начала соревнований проиграли уже девять бывших чемпионов ТБШ. Помимо сегодняшней звёздной пятёрки во главе с Надалем, до третьего круга не дошли также Гарбинье Мугуруса, Софья Кенин, Доминик Тим и Стэн Вавринка. В строю ещё остаются Джокович, Медведев, Маррей, Свёнтек, Остапенко, Крейчикова, Рыбакина и Азаренко.
Неожиданным оказалось и поражение первой ракетки России Дарьи Касаткиной. Она уступила другой россиянке – Варваре Грачёвой, причём взяла у соперницы всего два гейма.
Двукратный чемпион «Шлемов» в миксте Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату» выразил удивление подобным результатом: «Я не возьмусь сказать, что произошло с Касаткиной сегодня. Сложно объяснить, как можно проиграть с таким счётом, когда ты являешься восьмой ракеткой мира. Наверное, это была либо какая-то травма либо физическое недомогание. Понятия не имею, но для меня такой счёт просто необъясним. Это настоящий сюрприз для меня! Могу сказать лишь одно: Грачёва — большая молодец! Поздравляю её с важнейшей победой сегодня. Она заслужила это».
Остапенко (Латвия, 17) – Бондарь (Венгрия) – 7:6, 5:7, 6:0
Саккари (Греция, 6) – Шнайдер (Россия, Q) – 3:6, 7:5, 6:3.
Свёнтек (Польша, 1) – Осорио-Серрано (Колумбия) – 6:2, 6:3.
Чжу Линь (Китай) – Тайхман (Швейцария, 32) – 6:2, 6:2.
Пегула (США, 3) – Саснович (Беларусь) – 6:2, 7:5.
Калинина (Украина) – Квитова (Чехия, 15) – 7:5, 6:4.
Векич (Хорватия) – Селехметьева (Россия, Q) – 6:2, 2:6, 7:6.
Кис (США, 10) – Синьюй Ван (Китай) – 6:3, 6:2.
Байндль (Украина) – Макнелли (США) – 6:1, 7:6.
Потапова (Россия) – Стивенс (США) – 7:6, 6:4.
Гауфф (США, 7) – Радукану (Великобритания) – 6:3, 7:6.
Грачёва (Россия) – Касаткина (Россия, 7) – 6:1, 6:1.
Парризас-Диас (Испания) – Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – 7:6, 6:2.
Рыбакина (Казахстан, 22) – Юван (Словения) – 6:2, 6:1.
Костюк (Украина) – Гадеки (Австралия, WC) – 6:2, 6:1.
Коллинз (США, 13) – Мухова (Чехия, SR) – 6:7, 6:2, 7:6.
Азаренко (Беларусь, 24) – Подороска (Аргентина, SR) – 6:1, 6:0.
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Расписание 4-го дня. Интересные матчи четверга, 19 января
В четверг будут доиграны матчи второго круга. Состоится по 16 поединков в нижних половинах сеток. Первая ракетка России Андрей Рублёв померится силами с финном Эмилем Руусувуори. Теннисисты ранее встречались один раз – в Дубае-2021, и тогда победил Рублёв. Также на корт в этот день выйдут Новак Джокович, Каспер Рууд, Александр Зверев и Энди Маррей, которому предстоит сражение с любимцем местной публики Танаси Коккинакисом.
4:30. Бруксби (США) — Рууд (Норвегия, 2)
5:00. Рублёв (Россия, 5) – Руусувуори (Финляндия)
6:30. Зверев (Германия, 12) – Майкл Ммо (США, LL)
7:00. Фритц (США, 8) – Попырин (Австралия, WC)
8:30. Максим Кресси (США) – Руне (Дания, 9)
11:00. Куако (Франция, Q) – Джокович (Сербия, 4)
11:00. Маррей (Великобритания) – Коккинакис (Австралия)
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У женщин выступит сразу пять россиянок – Екатерина Александрова (19), Вероника Кудерметова (9), Людмила Самсонова (18), Анастасия Потапова и Варвара Грачёва. Всем им достались несеяные соперницы. Причём две пары второго круга с участием наших теннисисток – Парризас-Диас – Потапова и Векич – Самсонова выходят в третьем раунде друг на друга.
3:00. Таунсенд (США, WC) – Александрова (Россия, 19)
3:00. Соболенко (Беларусь, 5) – Роджерс (США)
3:00. Волынец (США, Q) – В.Кудерметова (Россия, 9)
3:00. Рыбакина (Казахстан, 22) – Коллинз (США, 13)
5:00. Контавейт (Эстония, 16) – Линетт (Польша)
6:30. Фернандес (Канада) – Гарсия (Франция, 4)
7:00. Путинцева (Казахстан) – Плишкова (Чехия, 30)
7:00. Векич (Хорватия) – Самсонова (Россия, 18)
8:30. Парризас-Диас (Испания) – Потапова (Россия)
9:00. Грачёва (Россия) – Стефанини (Италия, Q)
11:00. Лю (США) – Бенчич (Швейцария, 12)
13:00. Вондроушова (Чехия, SR) – Жабер (Тунис, 2)
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Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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