Звездопад в Мельбурне — 9 чемпионов ТБШ вылетели с АО-2023. Расписание, расклады, сетки

В среду, 18 января, организаторам Открытого чемпионата Австралии удалось наверстать расписание в одиночном разряде у мужчин и женщин. И это несмотря на то, что поединкам снова помешал дождь, из-за которого старт матчей на внешних кортах был отложен на шесть часов – с 11 часов на 19 по местному времени. Не исключено, что чехарда с расписанием повлияла на состояние теннисистов. В Мельбурне в этот день был настоящий звездопад.

Итоги 3-го дня. 18 января, среда

Главная сенсация прогремела на центральном корте – первый номер посева и прошлогодний чемпион Australian Open Рафаэль Надаль уступил в трёх сетах 65-й ракетке мира – американцу Маккензи Макдональду. При этом во втором сете у звёздного испанца обострились проблемы с бедром, он даже вызвал врача. Через какое-то время матч продолжился, но наладить игру Рафаэль так и не сумел. «У меня уже были проблемы с бедром. В прошлом уже приходилось проходить лечение. Но таких проблем не было. Сейчас у меня такое чувство, будто я не могу двигаться. Но пока я не пройду обследование, ничего не узнаю», — заявил на пресс-конференции расстроенный Надаль.

Из россиян на корт в этот день вышли трое – Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. Причём последний проводил только матч первого круга, который перенесли со вторника из-за непогоды. Его соперником стал американец Денис Кудла. И если поначалу у Романа всё неплохо получалось – он взял первый сет, то затем американец перехватил инициативу и выиграл три следующие партии подряд. Непросто складывался поединок и у Карена Хачанова с австралийцем Каблером. Сначала теннисисты обменялись сетами, и только потом Хачанов, проявив настойчивость, добился заметного преимущества и выиграл матч в четырёх партиях.

Даниил Медведев тоже встречался с австралийцем – Джоном Миллманом. Перед матчем россиянин признался, что очень серьёзно настроен на поединок с 33-летним соперником: «За пять или шесть лет, что я нахожусь в туре, я ни разу не играл с Миллманом. Он отличный теннисист, особенно здесь, в Австралии. У него даже был великий матч. Миллман обыграл Федерера на Открытом чемпионате США, когда Роджер был на вершине, так что он способен играть в отличный теннис. Мне тоже придётся показать всё, на что я способен». Так и получилось. Особенно напряжённым был первый сет. Теннисисты делали брейк за брейком, но в конце партии Даниил переупрямил и перетерпел соперника – 7:5. При этом австралиец реализовал только три брейк-пойнта из семи. Больше других шансов у Джона за матч взять подачу Медведева не было. Оставшиеся два сета прошли полностью под диктовку Даниила – 6:2, 6:2.

Любопытно, что если во втором круге Медведев и Хачанов играли с двумя австралийцами, то в третьем им предстоят встречи с двумя американцами. Даниил сыграет с Себастьяном Кордой, а Карен – с Фрэнсисом Тиафо.

Мужчины. 1-й и 2-й круги

Кудла (США, LL) – Сафиуллин (Россия) – 3:6, 7:5, 7:6, 6:3.

Оже-Альяссим (Канада, 6) – Молчан (Словакия) – 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Макдональд (США) – Надаль (Испания, 1) – 6:4, 6:4, 7:5.

Хачанов (Россия, 18) – Каблер (Австралия, WC) – 6:4, 5:7, 6:4, 6:2.

Медведев (Россия, 7) – Миллман (Австралия, WC) – 7:5, 6:2, 6:2.

Хуркач (Польша, 10) – Сонего (Италия) – 3:6, 7:6, 2:6, 6:3, 6:3.

Циципас (Греция, 3) – Хидзиката (Австралия, WC) – 6:3, 6:0, 6:2.

Грикспор (Нидерланды) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 32) – 6:4, 6:4, 6:4.



Подробнее. Кудла (США, LL) –– 3:6, 7:5, 7:6, 6:3.Оже-Альяссим (Канада, 6) – Молчан (Словакия) – 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.Макдональд (США) – Надаль (Испания, 1) – 6:4, 6:4, 7:5.– Каблер (Австралия, WC) – 6:4, 5:7, 6:4, 6:2.– Миллман (Австралия, WC) – 7:5, 6:2, 6:2.Хуркач (Польша, 10) – Сонего (Италия) – 3:6, 7:6, 2:6, 6:3, 6:3.Циципас (Греция, 3) – Хидзиката (Австралия, WC) – 6:3, 6:0, 6:2.Грикспор (Нидерланды) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 32) – 6:4, 6:4, 6:4.

У женщин в среду тоже прогремело несколько сенсаций. Проиграли четыре бывших чемпионки турниров «Большого шлема». К этому результату приложила руку и россиянка Анастасия Потапова, выбившая из сетки победительницу Открытого чемпионата США – 2017 Слоан Стивенс. Зачехлили в этот день ракетки также Эмма Радукану (US Open – 2021), Бьянка Андрееску (US Open – 2019) и Петра Квитова (Уимблдон-2011, 2014). Всего же с начала соревнований проиграли уже девять бывших чемпионов ТБШ. Помимо сегодняшней звёздной пятёрки во главе с Надалем, до третьего круга не дошли также Гарбинье Мугуруса, Софья Кенин, Доминик Тим и Стэн Вавринка. В строю ещё остаются Джокович, Медведев, Маррей, Свёнтек, Остапенко, Крейчикова, Рыбакина и Азаренко.

Неожиданным оказалось и поражение первой ракетки России Дарьи Касаткиной. Она уступила другой россиянке – Варваре Грачёвой, причём взяла у соперницы всего два гейма.

Двукратный чемпион «Шлемов» в миксте Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату» выразил удивление подобным результатом: «Я не возьмусь сказать, что произошло с Касаткиной сегодня. Сложно объяснить, как можно проиграть с таким счётом, когда ты являешься восьмой ракеткой мира. Наверное, это была либо какая-то травма либо физическое недомогание. Понятия не имею, но для меня такой счёт просто необъясним. Это настоящий сюрприз для меня! Могу сказать лишь одно: Грачёва — большая молодец! Поздравляю её с важнейшей победой сегодня. Она заслужила это».

Женщины. 1-й и 2-й круги

Остапенко (Латвия, 17) – Бондарь (Венгрия) – 7:6, 5:7, 6:0

Саккари (Греция, 6) – Шнайдер (Россия, Q) – 3:6, 7:5, 6:3.

Свёнтек (Польша, 1) – Осорио-Серрано (Колумбия) – 6:2, 6:3.

Чжу Линь (Китай) – Тайхман (Швейцария, 32) – 6:2, 6:2.

Пегула (США, 3) – Саснович (Беларусь) – 6:2, 7:5.

Калинина (Украина) – Квитова (Чехия, 15) – 7:5, 6:4.

Векич (Хорватия) – Селехметьева (Россия, Q) – 6:2, 2:6, 7:6.

Кис (США, 10) – Синьюй Ван (Китай) – 6:3, 6:2.

Байндль (Украина) – Макнелли (США) – 6:1, 7:6.

Потапова (Россия) – Стивенс (США) – 7:6, 6:4.

Гауфф (США, 7) – Радукану (Великобритания) – 6:3, 7:6.

Грачёва (Россия) – Касаткина (Россия, 7) – 6:1, 6:1.

Парризас-Диас (Испания) – Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – 7:6, 6:2.

Рыбакина (Казахстан, 22) – Юван (Словения) – 6:2, 6:1.

Костюк (Украина) – Гадеки (Австралия, WC) – 6:2, 6:1.

Коллинз (США, 13) – Мухова (Чехия, SR) – 6:7, 6:2, 7:6.

Азаренко (Беларусь, 24) – Подороска (Аргентина, SR) – 6:1, 6:0.



Подробнее. Остапенко (Латвия, 17) – Бондарь (Венгрия) – 7:6, 5:7, 6:0Саккари (Греция, 6) –– 3:6, 7:5, 6:3.Свёнтек (Польша, 1) – Осорио-Серрано (Колумбия) – 6:2, 6:3.Чжу Линь (Китай) – Тайхман (Швейцария, 32) – 6:2, 6:2.Пегула (США, 3) – Саснович (Беларусь) – 6:2, 7:5.Калинина (Украина) – Квитова (Чехия, 15) – 7:5, 6:4.Векич (Хорватия) –– 6:2, 2:6, 7:6.Кис (США, 10) – Синьюй Ван (Китай) – 6:3, 6:2.Байндль (Украина) – Макнелли (США) – 6:1, 7:6.– Стивенс (США) – 7:6, 6:4.Гауфф (США, 7) – Радукану (Великобритания) – 6:3, 7:6.– 6:1, 6:1.Парризас-Диас (Испания) – Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – 7:6, 6:2.Рыбакина (Казахстан, 22) – Юван (Словения) – 6:2, 6:1.Костюк (Украина) – Гадеки (Австралия, WC) – 6:2, 6:1.Коллинз (США, 13) – Мухова (Чехия, SR) – 6:7, 6:2, 7:6.Азаренко (Беларусь, 24) – Подороска (Аргентина, SR) – 6:1, 6:0.

Расписание 4-го дня. Интересные матчи четверга, 19 января

В четверг будут доиграны матчи второго круга. Состоится по 16 поединков в нижних половинах сеток. Первая ракетка России Андрей Рублёв померится силами с финном Эмилем Руусувуори. Теннисисты ранее встречались один раз – в Дубае-2021, и тогда победил Рублёв. Также на корт в этот день выйдут Новак Джокович, Каспер Рууд, Александр Зверев и Энди Маррей, которому предстоит сражение с любимцем местной публики Танаси Коккинакисом.

Мужчины. 2-й круг

4:30. Бруксби (США) — Рууд (Норвегия, 2)

5:00. Рублёв (Россия, 5) – Руусувуори (Финляндия)

6:30. Зверев (Германия, 12) – Майкл Ммо (США, LL)

7:00. Фритц (США, 8) – Попырин (Австралия, WC)

8:30. Максим Кресси (США) – Руне (Дания, 9)

11:00. Куако (Франция, Q) – Джокович (Сербия, 4)

11:00. Маррей (Великобритания) – Коккинакис (Австралия)



Подробнее. 4:30. Бруксби (США) — Рууд (Норвегия, 2)5:00.– Руусувуори (Финляндия)6:30. Зверев (Германия, 12) – Майкл Ммо (США, LL)7:00. Фритц (США, 8) – Попырин (Австралия, WC)8:30. Максим Кресси (США) – Руне (Дания, 9)11:00. Куако (Франция, Q) – Джокович (Сербия, 4)11:00. Маррей (Великобритания) – Коккинакис (Австралия)

У женщин выступит сразу пять россиянок – Екатерина Александрова (19), Вероника Кудерметова (9), Людмила Самсонова (18), Анастасия Потапова и Варвара Грачёва. Всем им достались несеяные соперницы. Причём две пары второго круга с участием наших теннисисток – Парризас-Диас – Потапова и Векич – Самсонова выходят в третьем раунде друг на друга.

Женщины. 2-й круг

3:00. Таунсенд (США, WC) – Александрова (Россия, 19)

3:00. Соболенко (Беларусь, 5) – Роджерс (США)

3:00. Волынец (США, Q) – В.Кудерметова (Россия, 9)

3:00. Рыбакина (Казахстан, 22) – Коллинз (США, 13)

5:00. Контавейт (Эстония, 16) – Линетт (Польша)

6:30. Фернандес (Канада) – Гарсия (Франция, 4)

7:00. Путинцева (Казахстан) – Плишкова (Чехия, 30)

7:00. Векич (Хорватия) – Самсонова (Россия, 18)

8:30. Парризас-Диас (Испания) – Потапова (Россия)

9:00. Грачёва (Россия) – Стефанини (Италия, Q)

11:00. Лю (США) – Бенчич (Швейцария, 12)

13:00. Вондроушова (Чехия, SR) – Жабер (Тунис, 2)



Подробнее. 3:00. Таунсенд (США, WC) –3:00. Соболенко (Беларусь, 5) – Роджерс (США)3:00. Волынец (США, Q) –3:00. Рыбакина (Казахстан, 22) – Коллинз (США, 13)5:00. Контавейт (Эстония, 16) – Линетт (Польша)6:30. Фернандес (Канада) – Гарсия (Франция, 4)7:00. Путинцева (Казахстан) – Плишкова (Чехия, 30)7:00. Векич (Хорватия) –8:30. Парризас-Диас (Испания) –9:00.– Стефанини (Италия, Q)11:00. Лю (США) – Бенчич (Швейцария, 12)13:00. Вондроушова (Чехия, SR) – Жабер (Тунис, 2)

Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».