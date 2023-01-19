Хольгер Руне без проблем обыграл Максима Кресси и вышел в третий круг Australian Open
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Норвежский теннисист Хольгер Руне (10-я ракетка мира) без проблем обыграл американца Максима Кресси во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Руне одержал победу со счётом 7:5, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. На счету Кресси 10 эйсов, 14 двойных ошибок, один реализованный брейк-пойнт из двух. Руне 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи возможных.
Во втором круге Руне встретится с французом Уго Умбером. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.
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