Виктория Азаренко — Мэдисон Кис: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга Australian Open
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (24-я ракетка мира) и американка Мэдисон Кис (13-я ракетка мира) встретятся в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 11:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Виктория Азаренко — Мэдисон Кис.
Азаренко ведёт по личным встречам со счётом 3-0. Она побеждала в Майами-2018 (7:6(5), 2:0, отказ), на «Ролан Гаррос» — 2021 (6:2, 6:2) и в Гвадалахаре-2022 (6:4, 6:7(4), 6:1).
Победительница встречи сыграет с триумфатором пары Чжу Линь (Китай) — Мария Саккари (Греция). Турнир продлится до 28 января. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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