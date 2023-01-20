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Матчи Медведева и Хачанова: онлайн-трансляция Australian Open, где смотреть, когда начало, сетка, расписание

Медведев рвётся во вторую неделю Australian Open! Матчи нового игрового дня. LIVE!
Даниил Сальников
Матчи Медведева и Хачанова
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В пятницу на кортах сражаются также Хачанов, Циципас и Свёнтек. Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня Australian Open – 2023. В пятницу, 20 января, начнётся третий круг в одиночном разряде. Борьбу за место во второй неделе ТБШ поведут представители верхних половин сеток. Среди прочих на корты выйдут и два россиянина – Даниил Медведев и Карен Хачанов, которым будут противостоять непростые американцы. Даниил сыграет с Себастьяном Кордой, а Карен – с Фрэнсисом Тиафо. Наши теннисисты уже встречались с этими соперниками раньше и одерживали победы, а как будет на этот раз – узнаем совсем скоро. Также в этот день сыграют Ига Свёнтек, Стефанос Циципас, Кори Гауфф, Елена Рыбакина и Мария Саккари. Все подробности – в нашем онлайне!

Australian Open – 2023. Мужская сетка
Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2023, пятница. 11:00 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Фрэнсис Тиафо
17
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2023, пятница. 12:30 МСК
Себастьян Корда
31
США
Себастьян Корда
С. Корда
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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