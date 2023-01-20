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Хачанов в четырёх сетах обыграл Тиафо и вышел в 1/8 финала Australian Open

Хачанов в четырёх сетах обыграл Тиафо и вышел в 1/8 финала Australian Open
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Российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(11:9).

Продолжительность этого матча составила 3 часа 32 минуты.

Хачанов сделал 19 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. Тиафо 15 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 14.

Следующим соперником россиянина станет японский теннисист Йосихито Нисиока, который ранее оказался сильнее обидчика Рафаэля Надаля, американца Маккензи Макдональда — 7:6(8:6), 6:3, 6:2.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.

Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2023, пятница. 11:15 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 7 11  
3 		4 6 6 9  
             
Фрэнсис Тиафо
17
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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