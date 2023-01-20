Ушёл с шести сетболов и испортил американцу юбилей! Хачанов пробился во вторую неделю АО

В третьем круге Australian Open Карену Хачанову впервые на турнире достался по-настоящему серьёзный соперник — Фрэнсис Тиафо. Американец, который сегодня, 20 января, празднует 25-летний юбилей, здорово прибавил в последнее время. Впрочем, то же самое можно сказать и о Хачанове. На последнем мэйджоре сезона-2022 Карен и Фрэнсис продемонстрировали удивительную синхронность: они дошли до полуфинала Открытого чемпионата США, обновив тем самым свои личные рекорды на турнирах «Большого шлема».

Как теннисисты шли по сетке AO-2023 навстречу друг другу? Хачанов, получивший 18-й номер посева, заведомо не мог встретиться с сеяными в первых двух раундах. В стартовом для себя матче AO россиянин уверенно переиграл испанца Бернабе Сапата-Миральеса (7:6, 6:2, 6:0), а во втором круге сломил сопротивление обладателя уайлд-кард австралийца Джэйсона Каблера. С ним, правда, пришлось задействовать чуть больше сил: 6:4, 5:7, 6:4, 6:2. И в этой встрече теннисисты подарили зрителям розыгрыш из 70 ударов! «Мне кажется, я помню, в каком матче был установлен рекорд [71 удар]. Это было в 2013 году, я был юниором и смотрел игру Монфис — Симон. Мы с тренером думали: «Что происходит? Они играют в теннис или в пинг-понг, что они делают?». Сегодня мы почти побили рекорд, но это было действительно безумно. Надеюсь, в следующем матче я буду завершать розыгрыши немного быстрее», — приводит слова Карена пресс-служба AO. Розыгрыш тот, к слову, россиянин проиграл.

Карен Хачанов Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Схожим путём к третьему кругу прошёл и Тиафо — с той лишь разницей, что второй его матч сложился легче первого. В первом раунде американец обыграл немца Даниэля Альтмайера (6:3, 6:3, 6:7, 7:6), а во втором — квалифаера Цзюнчэн Шана из Китая (6:4, 6:4, 6:1). В этой встрече Фрэнсис выдал хорошую статистику: он 20 раз подал навылет и записал на свой счёт 40 виннерсов, ни разу не отдав свою подачу.

Уже до матча было ясно, что Хачанов и Тиафо не дадут друг другу лёгкой жизни. И заранее отдать кому-то предпочтение было невозможно. «Матч предстоит непростой. И тот, и другой способны выиграть. Фрэнсис Тиафо, когда показывает свой лучший теннис, хорош. Он и быстрее Карена, и разнообразнее Карена. Впрочем, как и многих игроков. Хачанову в третьем круге будет посложнее, чем Медведеву», — говорила бывшая российская теннисистка Екатерина Бычкова в интервью «Российской газете». Хотя обе предыдущие встречи завершились в пользу Карена. Интересно, что оба раза спортсмены встречались в третьем круге Уимблдона. В 2018 году россиянин выдал впечатляющий камбэк (4:6, 4:6, 7:6, 6:2, 6:1), а в 2021-м выиграл более спокойно (6:3, 6:4, 6:4).

Третья встреча — и снова победа!

Первый сет прошёл под диктовку Хачанова. В первом гейме, правда, Тиафо был близок к брейку, но россиянин не позволил ему этого, а затем сам повёл 3:0 с брейком и после этого спокойно контролировал ситуацию. После этого теннисисты брали свои подачи, и партия закончилась со счётом 6:3 в пользу Карена. Во втором сете соперники быстро обменялись брейками, а определяющим стал седьмой гейм, в котором Хачанов взял подачу Тиафо. Так россиянин забрал и вторую партию — 6:4. Слишком уж часто Фрэнсис ошибался в розыгрышах.

Карен Хачанов Фото: Mark Kolbe/Getty Images

А вот в третьем сете Хачанову не удалось закрепить успех. Похоже, россиянина вымотал длинный второй гейм, когда соперники несколько раз возвращались к счёту «ровно». Карен тогда всё-таки взял свою подачу, но вскоре Фрэнсис, который стал меньше ошибаться, сделал брейк и довёл дело до победы в партии — 6:3. Ещё более упорная борьба случилась в четвёртом сете. И всё же российский теннисист не стал откладывать решение задачи на пятый сет, выиграв четвёртую партию! В её начале соперники быстро обменялись брейками. При счёте 5:4 в свою пользу Хачанов мог выйти на матчболы (30:0, затем 30:15) на подаче Тиафо, но тот не позволил это сделать. В итоге сет перешёл в тай-брейк, на котором сильнее оказался россиянин — 11:9, при том что по ходу счёт был 1:6 не в его пользу! Хачанов спас 6 сетболов! Окончательный счёт — 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) в пользу Карена.

Таким образом, Хачанов стал первым российским участником 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Сегодня к нему может присоединиться Даниил Медведев, а завтра, 21 января, — Андрей Рублёв. Медведев, седьмой номер посева, сыграет с американцем Себастьяном Кордой, а Рублёв (5) — с британцем Даниэлем Эвансом (25). Хачанов же в четвёртом круге Australian Open сыграет с японцем Йосихито Нисиокой (31), который в своём матче третьего круга в трёх сетах победил американца Маккензи Макдональда, ранее выбившего с турнира 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля. Матч Хачанов — Нисиока состоится в воскресенье, 22 января. Следить за всеми событиями можно на «Чемпионате».