Карен Хачанов после матча с Фрэнсисом Тиафо написал на камере «Арцах, держись»
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Российский теннисист Карен Хачанов после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии написал на камере «Арцах, держись».
Уходя с корта, Хачанов оставил послание исторической области, которая находится в Закавказье, Арцах. На данный момент эта область является частью конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Хачанов обыграл Тиафо со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(11:9). Следующим соперником россиянина станет японский теннисист Йосихито Нисиока. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.
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