Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет Даниила Медведева с Australian Open — 2023

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о поражении Даниила Медведева от американца Себастьяна Корды в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.



«Медведев сыграл неплохо. Надо было забирать первый сет, всё могло измениться. Корда сыграл выше всяких похвал, не давал Дане дышать, заставил Медведева обороняться, пробивал линии. Исход закономерен, хотя, опять же, Медведев мог развернуть этот матч в свою пользу, если бы лучше подавал на тай-брейке в первом сете», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Корда одержал победу со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:4). В следующем круге он сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул нынешний розыгрыш.