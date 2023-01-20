Чесноков: Хачанов проявил героизм в матче с Тиафо

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе российского теннисиста Карена Хачанова над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Проигрывая на тай-брейке в четвёртом сете 1:6, он выиграл 11:9 — это что-то нереальное, Карен проявил героизм. Не каждый день такое бывает, это крайне редко», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В следующем круге Карен Хачанов встретится с японцем Йосихито Нисиокой. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул нынешний розыгрыш.