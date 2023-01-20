Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: Хачанов проявил героизм в матче с Тиафо

Чесноков: Хачанов проявил героизм в матче с Тиафо
Комментарии

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе российского теннисиста Карена Хачанова над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Проигрывая на тай-брейке в четвёртом сете 1:6, он выиграл 11:9 — это что-то нереальное, Карен проявил героизм. Не каждый день такое бывает, это крайне редко», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В следующем круге Карен Хачанов встретится с японцем Йосихито Нисиокой. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул нынешний розыгрыш.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023