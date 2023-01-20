Чесноков: Хачанов проявил героизм в матче с Тиафо
Поделиться
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе российского теннисиста Карена Хачанова над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.
«Проигрывая на тай-брейке в четвёртом сете 1:6, он выиграл 11:9 — это что-то нереальное, Карен проявил героизм. Не каждый день такое бывает, это крайне редко», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
В следующем круге Карен Хачанов встретится с японцем Йосихито Нисиокой. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул нынешний розыгрыш.
Комментарии
- 20 января 2023
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:05
-
22:02
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:12
-
21:02
-
21:00
-
20:44
-
20:16
-
20:06
-
20:00
-
19:40
-
19:38
-
19:16
-
19:00
-
18:44
-
18:40
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:42
-
17:34
-
17:26
-
17:12
-
17:06
-
17:04
-
16:57
-
16:50
Партнерский контент