Фото: Джокович оригинально отпраздновал выигранный на тай-брейке сет с Димитровым на AO
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович необычно отпраздновал победу в первом сете матча третьего круга на Открытом чемпионате Австралии – 2023 с болгарином Григором Димитровым.
Джокович выиграл первую партию в матче с Димитровым со счётом 7:6 (9:7). Продолжительность сета составила 1 час 19 минут.
Отметим, что в перерыве серб вызвал врача, который проверял состояние его бедра. Новак с самого старта турнира играет с тейпом на бедре.
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