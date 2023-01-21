Фото: Джокович оригинально отпраздновал выигранный на тай-брейке сет с Димитровым на AO

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович необычно отпраздновал победу в первом сете матча третьего круга на Открытом чемпионате Австралии – 2023 с болгарином Григором Димитровым.

Джокович выиграл первую партию в матче с Димитровым со счётом 7:6 (9:7). Продолжительность сета составила 1 час 19 минут.

Отметим, что в перерыве серб вызвал врача, который проверял состояние его бедра. Новак с самого старта турнира играет с тейпом на бедре.