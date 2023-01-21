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Фото: Джокович оригинально отпраздновал выигранный на тай-брейке сет с Димитровым на AO

Фото: Джокович оригинально отпраздновал выигранный на тай-брейке сет с Димитровым на AO
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович необычно отпраздновал победу в первом сете матча третьего круга на Открытом чемпионате Австралии – 2023 с болгарином Григором Димитровым.

Джокович выиграл первую партию в матче с Димитровым со счётом 7:6 (9:7). Продолжительность сета составила 1 час 19 минут.

Отметим, что в перерыве серб вызвал врача, который проверял состояние его бедра. Новак с самого старта турнира играет с тейпом на бедре.

Australian Open (м). 3-й круг
21 января 2023, суббота. 11:15 МСК
Григор Димитров
28
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
6 7 		3 0    
7 9 		6 1    
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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