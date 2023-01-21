«Я должен тебе помогать? Отлично». Джокович недоволен судьёй в матче с Димитровым на AO

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович выразил недовольство действиями судьи по ходу матча с болгарином Григором Димитровым в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2023.

При счете 5:4 серб подавал на первый сет, однако Димитров дошёл до брейк-пойнта – и судья перед подачей на нём дал Джоковичу предупреждение за затяжку времени.

В итоге девятикратный чемпион турнира проиграл следующее очко и гейм. Во время смены сторон при счёте 5:6 Джокович завёл с судьёй диалог.

Новак Джокович: Поздравляю, друг. Молодцом. Ты молодец.

Судья: Помоги мне, подавай вовремя, и ничего не будет.

Новак Джокович: Я должен тебе помогать? Отлично. Первое предупреждение за весь сет – на брейк-пойнте. Когда я уже собирался подбрасывать мяч. Молодец.