Морозова: в голове не укладывается, как Касаткина могла проиграть Грачёвой

Победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова прокомментировала результат матча Australian Open между россиянками Дарьей Касаткиной и Варварой Грачёвой.
«У меня в голове не укладывается, как Касаткина могла уступить Варваре Грачёвой со счётом 1:6, 1:6. Она ведь так хорошо смотрелась накануне и добралась до финала в Аделаиде. Да, в решающем матче не всё получилось, но мы почему-то подумали, что она специально экономила силы перед АО. И вдруг такой итог… А Кудерметову просто «свело» от возможности пройти дальше. У неё было такое количество ошибок в простых ситуациях, какого я никогда не видела. Может быть, сказалось сверхъестественное волнение. Всё-таки она впервые пробилась в топ-10 мирового рейтинга и приехала на турнир «Большого шлема» в качестве сеяной. Этот первый раз нужно пережить. У Вероники не сложилось, но, будем надеяться, получен хороший опыт», — приводит слова Морозовой RT.
- 21 января 2023
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