Чесноков объяснил, от чего будет зависеть результат матча Хачанова и Корды на АО-2023

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мыслями о четвертьфинале Australian Open между россиянином Кареном Хачановым и представителем США Себастьяном Кордой.



«В матче с Кордой многое будет зависеть от того, восстановится ли он после пятисетового поединка. Для Хачанова будет очень тяжёлый матч, потому что Корда очень здорово играет. А если он будет в утомлённом состоянии – ощущение, что он отдал всё в матче с Хуркачем, то Хачанову будет достаточно комфортно. Когда Корда утомлён, он начинает делать много невынужденных ошибок.



Может ли поражение Медведева от Корды стать дополнительной мотивацией для Хачанова? Думаю, для Хачанова самый большой стимул – попасть в полуфинал Australian Open. Он уже однажды был в полуфинале на другом турнире. Если пройдёт Корду, будет хорошая победа для Хачанова», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.