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Рыбакина обыграла Остапенко в двух сетах и вышла в 1/2 финала Australian Open

Рыбакина обыграла Остапенко в двух сетах и вышла в 1/2 финала Australian Open
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису – 2023, в котором сошлись 25-летняя представительница Латвии Елена Остапенко (17-й номер рейтинга) и 23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина (25-я ракетка мира).

Встреча завершилась победой Елены Рыбакиной – 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 21 минута.

На счету Остапенко одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми (13%). У её оппонентки – девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести (67%).

В полуфинале соревнований Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула (США) – Виктория Азаренко (Беларусь).

Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2023, вторник. 04:50 МСК
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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