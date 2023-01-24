Рыбакина обыграла Остапенко в двух сетах и вышла в 1/2 финала Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису – 2023, в котором сошлись 25-летняя представительница Латвии Елена Остапенко (17-й номер рейтинга) и 23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина (25-я ракетка мира).
Встреча завершилась победой Елены Рыбакиной – 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 21 минута.
На счету Остапенко одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми (13%). У её оппонентки – девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести (67%).
В полуфинале соревнований Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Джессика Пегула (США) – Виктория Азаренко (Беларусь).
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