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Победа Елены Рыбакиной на Australian Open — 2023: выиграла битву чемпионок ТБШ у Елены Остапенко и вышла в полуфинал

Рыбакина выиграла битву чемпионок ТБШ! Уроженка Москвы из Казахстана — в полуфинале АО
Даниил Сальников
Победа Елены Рыбакиной
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Рыбакина cправилась на Australian Open в двух сетах с Еленой Остапенко.

Во вторник, 24 января, на Открытом чемпионате Австралии начались четвертьфинальные поединки. Первыми в полуфинал пробиваются представители верхних половин сеток. У женщин до этой стадии дошли три чемпионки ТБШ – Елена Рыбакина, Елена Остапенко и Виктория Азаренко, и все они играли в этот день.

Первыми на центральном корте свой матч проводили чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина и победительница «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко. Остапенко вышла в 1/4 финала ТБШ впервые за пять лет. На этом турнире она посеяна под 17-м номером и последовательно обыграла Даяну Ястремскую, Анну Бондарь, Катерину Байндль и Кори Гауфф (7). Любопытно, что во время матча 4-го круга с Гауфф американка жаловалась судье на скрип кроссовок Остапенко. «Что я могу сделать с тем, что у меня кроссовки скрипят? Я готовлюсь к подаче и перебираю ногами, ничего запрещённого на корте не делаю. Мне кажется, сегодня я пару раз отвлекалась, спросила, попал мяч или нет. Но в основном я очень хорошо держала фокус, и, мне кажется, это то, что мне принесло победу. Я не выбывала из матча и очень ровно сегодня играла», — сказала Елена на послематчевой пресс-конференции.

Что касается Рыбакиной, то в прошлом году уроженка Москвы, представляющая Казахстан, выиграла Уимблдон. Но так как из-за бана россиян и белорусов на турнире не разыгрывались очки, Елена не смогла добавить в свой рейтинг 2000 баллов, поэтому сейчас на Australian Open посеяна под 22-м номером, а могла бы входить в топ-10. На пути к 1/4 финала Рыбакина обыграла Элизабетту Коччаретто, Каю Юван, Даниэль Коллинз (13) и первую ракетку мира Игу Свёнтек. Это была 10-я победа Елены за карьеру над действующим игроком топ-10 и первая над лидером мирового рейтинга.

Свёнтек после поражения была расстроена, но отдала должное сопернице: «Я чувствовала давление и больше хотела не проиграть, чем выиграть. Думаю, это главное, над чем я должна поработать в ближайшие пару недель. Последние две недели для меня были довольно тяжёлыми. Сегодня я почувствовала, что мне не так уж много нужно делать, чтобы больше бороться. Я действительно чувствую, что сделала шаг назад в плане подхода к таким турнирам. Если честно, она (Рыбакина) просто была лучше и играла очень солидно. Она должна стоять гораздо выше в рейтинге, но все мы знаем, что было с Уимблдоном. Думаю, она была сильнее и тактически, и просто оставалась сосредоточенной по ходу всего матча. Она была лучшим игроком».

Australian Open – 2023. Женщины. Сетка

Четвертьфиналистки Остапенко и Рыбакина встречались до этого дважды и в обоих случаях успех праздновала представительница Латвии – в Линце-2019 и Истбурне-2021, причём без потери сета. Перед третьей очной встречей Рыбакина на пресс-конференции ответила на вопрос, будет ли что-то менять: «Секрет (смеётся). Может, после матча скажу. Но она очень сильно бьёт по мячу, играет агрессивно, как и я. Конечно, мне надо будет сосредоточиться на подаче. Сегодня у меня были с этим небольшие проблемы. Нелегко, когда оружие не работает. Но битва в любом случае будет сложная, как и предыдущие матчи. Посмотрим, что будет. Что касается подачи — конечно, у меня она одна из быстрейших. Я была лидером по эйсам. Да, это моя сила, моё оружие. Есть и другие девушки, которые очень хорошо подают. Сейчас я довольна своей подачей. Особенно на этой неделе».

Рыбакина выбила из АО первую ракетку мира Свёнтек! Елена выиграла битву чемпионок ТБШ Рыбакина выбила из АО первую ракетку мира Свёнтек! Елена выиграла битву чемпионок ТБШ

Погода в Мельбурне утром вторника не радовала болельщиков и организаторов. Дождь то накрапывал, то прекращался. Матч между Остапенко и Рыбакиной начался с открытой крышей, но через несколько геймов пришлось прервать поединок, чтобы закрыть крышу, а затем высушить корт. Тем не менее, это не повлияло на ход игры. Рыбакина сразу же взяла инициативу в свои руки и повела с двумя брейками – 4:1. У Остапенко была возможность в следующем гейме немного сократить отставание, но она не реализовала два брейк-пойнта – 5:1. И Рыбакина уверенно довела сет до победы – 6:2.

Во второй партии Остапенко встрепенулась, поняла, что терять ей больше нечего, пошла в атаку и повела – 2:0. Рыбакина тут же отыграла брейк – 2:1, а затем смогла спастись с четырёх брейк-пойнтов соперницы – 2:2. После этого теннисистка из Казахстана взяла ещё один чужой гейм и успешно завершила матч – 6:2, 6:4.

Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2023, вторник. 04:50 МСК
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Так Елена Рыбакина впервые в карьере пробилась в полуфинал Australian Open, где сыграет с победительницей пары Азаренко – Пегула.

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