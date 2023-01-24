Рыбакина выиграла битву чемпионок ТБШ! Уроженка Москвы из Казахстана — в полуфинале АО

Во вторник, 24 января, на Открытом чемпионате Австралии начались четвертьфинальные поединки. Первыми в полуфинал пробиваются представители верхних половин сеток. У женщин до этой стадии дошли три чемпионки ТБШ – Елена Рыбакина, Елена Остапенко и Виктория Азаренко, и все они играли в этот день.

Первыми на центральном корте свой матч проводили чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина и победительница «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко. Остапенко вышла в 1/4 финала ТБШ впервые за пять лет. На этом турнире она посеяна под 17-м номером и последовательно обыграла Даяну Ястремскую, Анну Бондарь, Катерину Байндль и Кори Гауфф (7). Любопытно, что во время матча 4-го круга с Гауфф американка жаловалась судье на скрип кроссовок Остапенко. «Что я могу сделать с тем, что у меня кроссовки скрипят? Я готовлюсь к подаче и перебираю ногами, ничего запрещённого на корте не делаю. Мне кажется, сегодня я пару раз отвлекалась, спросила, попал мяч или нет. Но в основном я очень хорошо держала фокус, и, мне кажется, это то, что мне принесло победу. Я не выбывала из матча и очень ровно сегодня играла», — сказала Елена на послематчевой пресс-конференции.

Что касается Рыбакиной, то в прошлом году уроженка Москвы, представляющая Казахстан, выиграла Уимблдон. Но так как из-за бана россиян и белорусов на турнире не разыгрывались очки, Елена не смогла добавить в свой рейтинг 2000 баллов, поэтому сейчас на Australian Open посеяна под 22-м номером, а могла бы входить в топ-10. На пути к 1/4 финала Рыбакина обыграла Элизабетту Коччаретто, Каю Юван, Даниэль Коллинз (13) и первую ракетку мира Игу Свёнтек. Это была 10-я победа Елены за карьеру над действующим игроком топ-10 и первая над лидером мирового рейтинга.

Свёнтек после поражения была расстроена, но отдала должное сопернице: «Я чувствовала давление и больше хотела не проиграть, чем выиграть. Думаю, это главное, над чем я должна поработать в ближайшие пару недель. Последние две недели для меня были довольно тяжёлыми. Сегодня я почувствовала, что мне не так уж много нужно делать, чтобы больше бороться. Я действительно чувствую, что сделала шаг назад в плане подхода к таким турнирам. Если честно, она (Рыбакина) просто была лучше и играла очень солидно. Она должна стоять гораздо выше в рейтинге, но все мы знаем, что было с Уимблдоном. Думаю, она была сильнее и тактически, и просто оставалась сосредоточенной по ходу всего матча. Она была лучшим игроком».

Четвертьфиналистки Остапенко и Рыбакина встречались до этого дважды и в обоих случаях успех праздновала представительница Латвии – в Линце-2019 и Истбурне-2021, причём без потери сета. Перед третьей очной встречей Рыбакина на пресс-конференции ответила на вопрос, будет ли что-то менять: «Секрет (смеётся). Может, после матча скажу. Но она очень сильно бьёт по мячу, играет агрессивно, как и я. Конечно, мне надо будет сосредоточиться на подаче. Сегодня у меня были с этим небольшие проблемы. Нелегко, когда оружие не работает. Но битва в любом случае будет сложная, как и предыдущие матчи. Посмотрим, что будет. Что касается подачи — конечно, у меня она одна из быстрейших. Я была лидером по эйсам. Да, это моя сила, моё оружие. Есть и другие девушки, которые очень хорошо подают. Сейчас я довольна своей подачей. Особенно на этой неделе».

Погода в Мельбурне утром вторника не радовала болельщиков и организаторов. Дождь то накрапывал, то прекращался. Матч между Остапенко и Рыбакиной начался с открытой крышей, но через несколько геймов пришлось прервать поединок, чтобы закрыть крышу, а затем высушить корт. Тем не менее, это не повлияло на ход игры. Рыбакина сразу же взяла инициативу в свои руки и повела с двумя брейками – 4:1. У Остапенко была возможность в следующем гейме немного сократить отставание, но она не реализовала два брейк-пойнта – 5:1. И Рыбакина уверенно довела сет до победы – 6:2.

Во второй партии Остапенко встрепенулась, поняла, что терять ей больше нечего, пошла в атаку и повела – 2:0. Рыбакина тут же отыграла брейк – 2:1, а затем смогла спастись с четырёх брейк-пойнтов соперницы – 2:2. После этого теннисистка из Казахстана взяла ещё один чужой гейм и успешно завершила матч – 6:2, 6:4.

Так Елена Рыбакина впервые в карьере пробилась в полуфинал Australian Open, где сыграет с победительницей пары Азаренко – Пегула.