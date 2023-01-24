Тарпищев объяснил, за счёт чего Хачанов обыграл Корду в четвертьфинале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего россиянин Карен Хачанов обыграл американца Себастьяна Корду в четвертьфинале Australian Open.
«Не могу сказать, что Хачанов смял Корду. Первый сет был обоюдоострый — Карен здорово подавал и длинно играл. Как раз эта самая длина и обмен ударами принесли успех. Корда попросту не мог позиционно играть из-за плотной игры Хачанова. Важно отметить, что Карен выдержал темп, который предложил американец — ещё один залог успеха. И, повторюсь, очень хорошо подавал. Длина игры, подача и темп — три фактора, которые предопределили исход игры», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Четвертьфинальный матч с американцем Себастьяном Кордой был завершён досрочно из-за отказа последнего продолжить игру в связи с медицинскими проблемами. Хачанов вёл по ходу матча: 7:6 (7:5), 6:3, 3:0. Корда отказался продолжить встречу из-за проблем с запястьем правой руки.
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