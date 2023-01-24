Видеообзор победного матча Карена Хачанова в четвертьфинале Australian Open — 2023

Серебряный призёр Олимпиады-2029, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В четвертьфинальном матче Хачанов (18) с 31-й ракеткой мира, 22-летним американским теннисистом Себастьяном Кордой (29). Карен на тай-брейке выиграл первый сет (7:6 (7:5)), уверенно второй – 6:3, повёл со счётом 3:0 в третьем, после чего Корда снялся из-за травмы запястья.

Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis.

За выход в дебютный для себя финал турнира «Большого шлема» Хачанов сразится с греком Стефаносом Циципасом (3).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.