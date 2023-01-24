Australian Open, женщины: расписание и примерное время начала матчей 10-го игрового дня

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии – 2023 по теннису. Завтра, 25 января, начинается десятый игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей (время мск) у женщин.

Расписание 10-го игрового дня у женщин на Australian Open – 2023:

Каролина Плишкова (Чехия, 30) – Магда Линетт (Польша) – 03:00.

Арина Соболенко (Беларусь, 5) – Донна Векич (Хорватия) – 05:00.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне, которые продлятся до 28 января, составил $ 51 384 291. Действующей чемпионкой турнира является завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийская теннисистка Эшли Барти.