Australian Open, женщины: расписание и примерное время начала матчей 10-го игрового дня
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В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии – 2023 по теннису. Завтра, 25 января, начинается десятый игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей (время мск) у женщин.
Расписание 10-го игрового дня у женщин на Australian Open – 2023:
Каролина Плишкова (Чехия, 30) – Магда Линетт (Польша) – 03:00.
Арина Соболенко (Беларусь, 5) – Донна Векич (Хорватия) – 05:00.
Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне, которые продлятся до 28 января, составил $ 51 384 291. Действующей чемпионкой турнира является завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийская теннисистка Эшли Барти.
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