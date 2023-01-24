Убойный четвертьфинал — Рублёв vs Джокович! Расписание, расклады и сетки AO-2023

Во вторник на Открытом чемпионате Австралии начались четвертьфинальные поединки. Свои матчи проводили представители верхних половин сеток одиночного разряда как у мужчин, так и у женщин. Напомним, российские девушки сошли с дистанции на подступах ко второй неделе турнира, а вот парни постарались. В 1/4 финала пробились Рублёв и Хачанов. Во вторник за место в четвёрке лучших сражался Карен.
Итоги 9-го дня. 24 января, вторник
Карен Хачанов впервые в карьере оказался в 1/4 финала Australian Open и благодаря этому успеху собрал полную коллекцию выходов в восьмёрку сильнейших на всех четырёх «Шлемах». Соперником россиянина стал Себастьян Корда из США, который ранее выбил из турнира двух теннисистов топ-10 посева – Даниила Медведева (7) и Хуберта Хуркача (10).
Ожидалось, что матч Хачанова и Корды будет упорным и затяжным. И первый сет действительно проходил в тяжёлой и равной борьбе. Дело дошло до тай-брейка, на котором Хачанов отыграл надёжнее. В середине второй партии к американцу вышел врач – Корда жаловался на проблемы с правым запястьем. Матч возобновился, но показывать нормальную игру Себастьян уже не мог. Проиграв семь геймов подряд, он при счёте 0:3 в третьем сете снялся.
Так Карен Хачанов на втором «Шлеме» подряд добрался до четвёрки сильнейших. Благодаря выходу в полуфинал АО россиянин поднимется в рейтинге на семь мест – с 20-го на 13-е – и вплотную приблизится к Медведеву, который после АО упадёт с восьмого на 12-е место. Если же Хачанов пройдёт в Австралии на круг дальше, то станет второй ракеткой России вслед за Рублёвым, а Медведев будет третьим из россиян.
Соперник Карена определялся в матче Стефаноса Циципаса и чеха Иржи Легечки. Более опытный грек в трёх сетах оформил победу в четвёртом круге и дальше сразится с Хачановым.
Хачанов (Россия, 18) – Корда (США, 29) – 7:6, 6:3, 3:0 (отказ).
Циципас (Греция, 3) – Легечка (Чехия) – 6:3, 7:6, 6:4.
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У женщин первая полуфиналистка определялась в битве двух чемпионок ТБШ Елены Рыбакиной и Елены Остапенко. Чемпионка Уимблдона, представляющая Казахстан, в двух сетах одержала победу и впервые в карьере оказалась в четвёрке сильнейших АО. В другом поединке двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко уверенно справилась с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой.
Рыбакина (Казахстан, 22) – Остапенко (Латвия, 17) – 6:2, 6:4.
Азаренко (Беларусь, 24) – Пегула (США, 3) – 6:4, 6:1.
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Расписание 10-го дня. Интересные матчи среды, 25 января
В среду состоятся четыре четвертьфинала, но уже в нижних половинах сеток. Главным матчем дня станет поединок Джоковича и Рублёва. И надо сказать, что более опытный и титулованный серб один раз уже терпел поражение от россиянина, и случилось это не где-нибудь, а на родине Новака – в финале турнира в Белграде-2022. Интересно, сможет ли Андрей показать такой же классный теннис, как и тогда?
6:30. Шелтон (США) – Пол (США)
11:30. Рублёв (Россия, 5) – Джокович (Сербия, 4)
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У женщин встречаются бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова с польской теннисисткой Магдой Линетт, а в другой паре белоруска Арина Соболенко сразится с хорваткой Донной Векич.
3:00. Плишкова (Чехия, 30) – Линетт (Польша)
5:00. Соболенко (Беларусь, 5) – Векич (Хорватия)
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Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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