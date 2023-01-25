Тарпищев высказался о поражении Рублёва от Джоковича в четвертьфинале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва от Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 1:6, 2:6, 4:6.
«Джокович выше классом. Покрытие абсолютно устраивает Новака — не очень быстрое, поэтому серб может созидать больше, чем кто-либо из всех участвующих спортсменов. Джокович играет веером по всему корту — для него сегодня Рублёв был прогнозируем. Новак практически в каждом эпизоде удобно подходил к мячу. Конечно, стоит отметить, что и здорово подавал. Неудивительно, что выиграл», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Соперником Джоковича в полуфинале Australian Open станет американец Томми Пол, который в своём четвертьфинале обыграл соотечественника Бена Шелтона.
- 25 января 2023
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