Легендарная Билли Джин Кинг призвала допустить всех теннисистов на предстоящий Уимблдон

12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг призвала допустить всех теннисистов на предстоящий Уимблдонский турнир.

«Просто дайте им сыграть и получить свои деньги и, конечно, рейтинговые очки. Они должны получать это. Рыбакина, которая выиграла Уимблдон, до сих пор занимает 25-е место. Я надеюсь, что всех допустят на следующий Уимблдон. Мы являемся платформой для обсуждения этого вопроса. Я думаю, что это важно. Жизнь слишком коротка. Для этого была создана WTA. Мы должны помочь защитить игроков», — приводит слова Кинг Dailly Express.

Весной 2022 года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун‑тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании из‑за ситуации на Украине. Впоследствии стало известно, что организаторы Уимблдона рассматривают вариант с допуском спортсменов из России и Беларуси к участию в турнире в 2023 году. Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.