Стало известно, когда Ник Кирьос вернётся в тур после перенесённой операции

Дэниел Хорсфолл, агент финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса, рассказал, когда его клиент вернётся в тур после перенесённой операции.
«Операция прошла очень успешно. Мы довольны её результатом. Теперь мы будем стремиться к скорейшему выздоровлению и намерены приехать в Индиан-Уэллс», — приводит слова Хорсфолла Eurosport.uk.
Отметим, что «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт с 8-го по 19-е марта.
Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. В первом круге турнира Кирьос должен был играть с россиянином Романом Сафиуллиным, но в результате снялся из-за травмы.
Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.
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