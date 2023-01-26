Андрей Чесноков считает, что у Хачанова есть шансы обыграть Циципаса в полуфинале AO

Победитель двух турниров категории «Мастерс» Андрей Чесноков положительно высказался о шансах Карена Хачанова в матче за выход в финал Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом.
«Хачанов и Циципас встречались уже пять раз — Карен ни разу не победил. Но сейчас Хачанов здорово играет: хорошо двигается, демонстрирует классные удары, да и имеет чувство корта. Мне кажется, должен дать хороший бой, показав хорошую игру против Циципаса. Хотя на этом турнире Стефанос мне очень нравится — играет здорово и свободно. У него минимальное количество ошибок.
Хочу увидеть хорошую борьбу. Не могу сказать, что сто процентов выиграет Циципас — у Хачанова есть хорошие шансы», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Матч между Циципасом и Хачановым состоится завтра, 27 января, не ранее 6:30 мск. Во втором полуфинале встретятся серб Новак Джокович и американец Томми Пол.
- 26 января 2023
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