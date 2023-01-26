У Хачанова ужасный баланс встреч с Циципасом. Что сделать, чтобы перечеркнуть статистику?

Карен Хачанов оказался единственным российским теннисистом, дошедшим до полуфинала Открытого чемпионата Австралии — 2023. Более статусные Даниил Медведев и Андрей Рублёв сделать этого не смогли. И если Рублёв, в принципе, выступил не хуже ожидаемого, одержав по ходу турнира несколько ярких побед и проиграв в четвертьфинале 21-кратному чемпиону ТБШ Новаку Джоковичу, главному фавориту турнира, то Медведев неприятно удивил, уступив в третьем круге молодому Себастьяну Корде в трёх сетах. Хачанов же отомстил за Медведева в четвертьфинале, хотя Корда вынужден был сняться по ходу матча из-за повреждения кисти — травм мы не желаем никому.

В полуфинале Хачанову достался если и не самый сильный соперник — в конце концов, Джокович оказался в другой половине сетки, — то один из самых неудобных. Финалист «Ролан Гаррос» 2021 года Стефанос Циципас пять раз выходил на корт вместе с россиянином — и во всех пяти случаях оказывался сильнее. Из 12 сыгранных сетов Карен выиграл всего два. Для Циципаса это будет уже четвёртый полуфинал Australian Open, тогда как Хачанов дебютирует на этой стадии в Мельбурне. Карен во второй раз (причём подряд) вышел в полуфинал мэйджора — после US Open 2022 года. Таким образом, кто-то из них побьёт свой личный рекорд на AO.

Ранние неудачи

Впервые соперники встретились в первом круге «Мастерса» в Шанхае в 2017 году. Циципас обыграл Хачанова со счётом 7:5, 6:3, притом что греку для попадания в основную сетку необходимо было проходить квалификацию. Впрочем, 19-летний на тот момент Стефанос быстро закончил борьбу: во втором раунде он уступил 12-му сеяному Джону Иснеру. Год спустя Хачанов и Циципас вновь встретились на том же турнире, только на сей раз не в первом круге, а во втором. Результат, впрочем, не изменился. Циципас, будучи 10-м номером посева, победил со счётом 6:4, 7:6 (10:8). В третьем круге грек проиграл двукратному финалисту ТБШ Кевину Андерсону (7).

Новый виток

Но это довольно давняя история. Куда более показательны следующие три встречи, прошедшие относительно недавно. В марте 2021 года в четвертьфинале турнира в Роттердаме Циципасу (2) удалось одержать волевую победу над Хачановым — 4:6, 6:3, 7:5. После матча Стефанос признавал, что не был уверен в победе. «Он показывал отличный теннис, и я не был уверен, что смогу с ним тягаться. Во втором сете я выиграл пять геймов подряд, это придало мне уверенности. У нас были отличные розыгрыши, качество игры было превосходным. В трёхсетовых матчах нужно оставаться настолько спокойным, насколько возможно. В прошлом у меня было много побед, и этот опыт помогает мне справляться с напряжёнными моментами», — говорил он в интервью пресс-службе ATP. В полуфинале Циципас уступил Рублёву, который и выиграл турнир.

В августе того же года Стефанос и Карен встретились в третьем круге «Мастерса» в Торонто. Циципас, третий номер посева, особо не дал сопернику шансов — 6:3, 6:2. Причём сделал он это в свой день рождения, 12 августа. После матча имениннику спели Happy Birthday и даже подарили торт. «Одно из лучших переживаний, которые только можно испытать на корте», — говорил он тогда после победы. В четвертьфинале Циципас обыграл Каспера Рууда (6), а вот в полуфинале неожиданно уступил американцу Райлли Опелке, который, в свою очередь, в финале проиграл Медведеву.

Стефанос Циципас и Карен Хачанов Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Последнее на данный момент противостояние Хачанов — Циципас случилось на прошлогоднем «Мастерсе» в Риме. Соперники встретились в третьем круге, и Циципас (4) вновь одержал волевую победу — 4:6, 6:0, 6:3. «Циципас вообще посильнее немного, особенно на грунте — в силу того, что он играет разнообразнее, чем Хачанов. Похоже, просто не хватило Карену технико-тактических данных. Циципас играет на грунте на пятёрку-семёрку лучших теннисистов мира. Поэтому Хачанову было трудно бороться со своим соперником», — так объяснял победу грека президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату».

А вот заслуженный тренер России Виктор Янчук предположил, что Карену не хватило уверенности. «Хачанов устроил бой Циципасу в трёх сетах. Это показатель его возросшего класса и вообще роста мастерства. Ему не хватало уверенности в себе. Думаю, что последние победы придадут ему уверенности и Карен будет играть более достойно. Мастерство у него есть, класс достаточно высокий. Карену нужно прибавить в психологической уверенности, чтобы играть от начала и до конца. Уверенность даёт лучшие шансы в трудных ситуациях. Циципас — один из лидеров мирового тенниса. Карену нужно прибавлять в амбициях. Тогда он сможет приблизиться к лидерам», — говорил он в интервью «Чемпионату». Сам же Стефанос вот что сказал на корте после матча: «Я думаю, что сегодня сумел немного расслабиться, отпустить ситуацию. В то же время я был предельно сконцентрирован. Это помогло мне победить сегодня». Такой настрой помог греку победить затем Янника Синнера и Александра Зверева, но против Джоковича в финале он оказался бессилен.

Новак Джокович и Стефанос Циципас Фото: Alex Pantling/Getty Images

Шестая попытка Хачанова

Впереди полуфинал Australian Open — Хачанов и Циципас ещё никогда не играли друг с другом на таком высоком уровне. Несмотря на серию поражений, россиянин не унывает. «В какой-то степени Циципас неудобный соперник, так как мне ещё не удавалось его обыграть. Мне кажется, что перед этим матчем я в лучшей форме, чем был в предыдущие разы. Буду готовиться», — приводит слова Карена «RT на русском».

Стефанос же и вовсе излучает уверенность. «Я уверенно себя чувствую со своим теннисом. Не помню, когда играл так хорошо в течение долгого времени. Когда я нахожусь на корте, то не думаю о негативе. Я просто иду туда и играю в игру. В последнее время я иду к чему-то большему. Я очень рад быть на корте, рад выступать, делать фото с фанатами. Вся эта динамика сделала меня очень голодным и создала у меня большое желание играть в теннис и достигать новых целей. Полуфинал с Хачановым? Это матч, которого с нетерпением жду. Конечно, я доволен тем, как играю. Хочу создать волшебные впечатления здесь, в Австралии», — сказал он на пресс-конференции после победы в четвертьфинале.

«Ожидания от игры Хачанова и Циципаса такие, что счёт по личным встречам не в пользу Карена. Но качество игры Хачанова позволяет не только создать проблемы для Циципаса, но, возможно, даже для собственной победы. Если он будет подавать, как подавал – под 70% первым мячом, будет стабилен в игре – потому что плотность игры Хачанова по корту очень хорошая, он не даёт сделать позиционное преимущество соперникам. Имеется в виду, что он мало даёт шанса атаковать себя, чтобы соперник находился в пределах корта, когда короткий полёт мяча. Если будет такая плотность, как в предыдущем матче, где Корда атаковал из-за задней линии, что не было критично, потому что Хачанов успевал к каждому мячу за счёт того, что был длинный полёт мяча, то шансы выиграть у Хачанова больше», — сказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Карен Хачанов Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала понять, что считает грека фаворитом. «У грека много побед над титулованными теннисистами, но успеха в «Большом шлеме» ещё не было. Он очень целеустремлённый и заточенный на победу, так что Карену будет непросто», — цитирует её «Газета.ру».

А семикратный чемпион ТБШ Матс Виландер назвал главное оружие Циципаса. «Стефанос подаёт невероятно хорошо. Его подача стала страшным оружием, после того как он смог добиться точности. Это ещё не уровень Новака Джоковича, но сила есть. Игра Стефаноса основана на мощных форхендах, а подача сейчас ему помогает», — приводит его слова Tennis World USA.

Психологическое преимущество явно не на стороне Хачанова — в силу баланса 0-5 в личных встречах. И даже победа в первом сете, как мы уже видели, ничего не гарантирует. Но такой Карен, какого мы видим на этом AO, способен на многое — даже на победу над четвёртой ракеткой мира.

Полуфинал Australian Open — 2023 Стефанос Циципас — Карен Хачанов состоится в пятницу, 27 января, и начнётся не ранее 6:30 мск. Следить за всеми событиями можно на «Чемпионате».

Расписание полуфиналов Открытого чемпионата Австралии 27 января 2023 года

6:30 мск (не ранее). Карен Хачанов (Россия, 18) — Стефанос Циципас (Греция, 3)

11:30 мск (не ранее). Новак Джокович (Сербия, 4) — Томми Пол (США)